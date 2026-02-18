Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
18.02.2026 08:30

Orange Polska notuje wzrost przychodów. Zarząd rekomenduje podniesienie dywidendy

Orange Polska zanotował w 2025 r. wzrost przychodów i zrealizował prognozy na tamten rok – podała spółka. Zarząd Orange zarekomendował zwiększenie dywidendy za 2025 r. o 15 proc. względem poprzedniego roku i podniósł prognozę średniookresową.

Spółka miała w 2025 r. 13,1 mld zł przychodów. To wzrost o 3,1 proc. rok do roku w porównaniu z danymi raportowanymi i o 4,3 proc. w porównaniu z danymi porównywalnymi po zbyciu Orange Energia – podała spółka.

Wynik EBITDAaL operatora wyniósł 3,47 mld zł, co stanowiło wzrost odpowiednio o 4,5 proc. i 4 proc. rok do roku względem danych raportowanych i porównywalnych.

Ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) spółki spadły o 1 proc. rok do roku i wyniosły 1,8 mld zł (w tym 0,5 mld zł nakładów na sieć komórkową).

Jak wskazuje Orange, osiągnięcie tych wyników oznacza zrealizowanie prognozy na 2025 r.

Zysk netto spółki spadł w porównaniu z 2024 r. o 17 proc. do 762 mln zł. Na spadek zysku przełożyły się rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia oraz wyższa amortyzacja – podaje Orange.

Zarząd Orange rekomenduje podniesienie dywidendy za 2025 r.

Wraz z publikacją wyników zarząd przekazał komunikat, że zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę 0,61 zł dywidendy na akcję z zysku za 2025 r. Za 2024 r. spółka wypłaciła 0,53 zł dywidendy.

„Propozycja zwiększenia dywidendy o 15 proc. odzwierciedla bardzo dobre wyniki finansowe w 2025 r., bezpieczną strukturę bilansu oraz zaufanie zarządu co do przyszłych perspektyw Orange Polska. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję stanie się nowym poziomem bazowym do 2028 r." – napisano w komunikacie.

Dzień dywidendy planuje się na 24 czerwca, a jej wypłata ma nastąpić 8 lipca 2026 r.

Orange podnosi prognozę średniookresową

W 2026 r. zarząd spółki zakłada niski jednocyfrowy wzrost przychodów oraz 3-5 proc. wzrostu EBITDAaL w ujęciu rok do roku. Spółka prognozuje, że w 2025 r. Capex wyniesie ok. 1,8 mld zł, a organiczne przepływy pieniężne co najmniej 1,1 mld zł.

Zarząd Orange Polska podniósł prognozę średniookresową dla spółki, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne i organiczne przepływy pieniężne. Obecna prognoza na lata 2025-2028 zakłada ok. eCapex 1,8 mld zł rocznie, zmierzający do poziomu 13 proc. przychodów i przepływy w wysokości co najmniej 1,4 mld zł w 2028 r. Podtrzymano prognozę niskiego do średniego jednocyfrowego skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR).

W marcu 2025 r. spółka zaprezentowała strategię na lata 2025-2028. Prognoza w strategii zakładała, że eCapex będzie na poziomie poniżej 14 proc. przychodów, a przepływy pieniężne na poziomie minimum 1,2 mld zł w 2028 r.

Zarząd operatora zadowolony z wyników

„Podstawą naszych bardzo dobrych wyników w 2025 r. były wysoki wzrost i dynamika we
wszystkich kluczowych usługach. To daje nam solidny punkt wyjścia na kolejne trzy lata objęte strategią Lead the Future, która jest ukierunkowana na tworzenie wartości dla akcjonariuszy. W pierwszym roku realizacji tej strategii osiągnęliśmy całkowity zwrot dla akcjonariuszy na poziomie 47 proc." – skomentowała prezeska Orange Polska Liudmila Climoc.

Jak dodała, w 2025 r. wzrosła baza klientów operatora we wszystkich podstawowych usługach – komórkowych, światłowodowych, telewizyjnych i konwergentnych. Wzrosła również liczba gospodarstw domowych korzystających z usług Orange, co stwarza warunki dla przyszłego wzrostu spółki.

„To był szczególnie dobry rok dla naszej działalności w usługach hurtowych. Zawarta w drugiej połowie roku umowa o dostęp do naszej infrastruktury światłowodowej będzie w nadchodzących latach generować znaczne zyski. Zwiększyliśmy również liczbę klientów podłączonych do naszej sieci światłowodowej przez innych operatorów. Ponadto, nasza spółka joint venture Światłowód Inwestycje pomyślnie zakończyła realizację pierwszego programu inwestycyjnego oraz zabezpieczyła finansowanie dalszej rozbudowy sieci. Naszą pozycję wzmocni jeszcze integracja spółki Nexera – której przejęcie, po uzyskaniu zezwoleń regulacyjnych, przyniesie w perspektywie długoterminowej znaczące synergie" – dodała Climoc.

Jak podała, w zasięgu sieci 5G operatora znajduje się obecnie blisko 85 proc. populacji Polski. W zasięgu usług światłowodowych Orange znajduje się obecnie około 10 mln gospodarstw domowych, a najszybsza opcja 8 Gb/s jest dostępna w 50 miastach.

Na zdjęciu wejście do salonu Orange
Zarząd Orange Polska zarekomendował zwiększenie dywidendy za 2025 r. względem poprzedniego roku i podniósł prognozę średniookresową. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
