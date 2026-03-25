Ceny ropy w dół, kolejny powiew entuzjazmu na GPW. Podsumowanie notowań 25 marca 2026 r.

O godz. 15.50 WIG20 rósł o 2,3 proc. do ok. 3316 pkt, WIG zwyżkował o 2,2 proc. do ok. 121440 pkt, mWIG40 szedł w górę o 1,7 proc. do ok. 8335 pkt, a sWIG80 zyskiwał 1,2 proc. i wynosił ok. 29498 pkt.

Kolejny dzień rynki finansowe pozostają zahipnotyzowane przez Trumpa i ceny ropy

– Dzisiaj mamy dobrą sesję. W WIG20 szczególnie mocno wspiera KGHM, dodaje ok. 70 punktów. Widać, że spadek notowań ropy zwiększa apetyt na ryzyko – powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

Spadki notowań cen surowców i idące w opozycji do nich w górę indeksy na giełdach można było w środę obserwować niemal na całym świecie. Są kojarzone z kolejnymi doniesieniami ze strony amerykańskiej o domniemanych postępach w negocjacjach z Iranem.

Strona irańska, podobnie jak w analogicznej sytuacji w poniedziałek, zdążyła już tym doniesieniom zaprzeczyć.

W Europie indeks FTSE 100 rósł o 1,4 proc., DAX zyskiwał 1,6 proc., a CAC 40 zwyżkował o 1,4 proc.

W USA Dow Jones Industrial rósł o 0,8 proc., S&P500 zyskiwał 0,9 proc., a Nasdaq Comp. szedł w górę o 1,4 proc.

Tymczasem mamy sezon publikacji wyników na GPW

Jak zauważył Kozłowski, KGHM w czwartek opublikuje wyniki, co może być jedną z przyczyn wzrostu notowań tej spółki, obok odbicia cen miedzi.

– Generalnie cały WIG20 jest na zielono, widać, że zmienia się sentyment i jest szansa na jakieś odreagowanie – powiedział Sobiesław Kozłowski.

– Rynek ostatnio trochę oderwał się od danych makro, skupił się na notowaniach ropy naftowej. Być może, jeżeli spadek cen ropy będzie postępował, nastąpi powrót do fundamentów i także powrót do wyników spółek, bo jesteśmy w trakcie sezonu publikacji wyników. Wydaje mi się, że wtedy mogą przeważać pozytywne zaskoczenia nad negatywnymi – dodał.

WP Holding mocno w dół, Archicom w górę po zmianie prezesa

Do negatywnych wynikowych zaskoczeń można zaliczyć kwartale rezultaty WP Holding. Spółka notowała straty rzędu ponad 7 proc. i ciągnęła w dół WIG Media, które traciło 3,8 proc.

Strata netto jednostki dominującej Wirtualnej Polski w IV kw. 2025 r. wyniosła 130,7 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 6,4 mln zł zysku j.d. W tym okresie WP Holding zwiększyła przychody o 44,6 proc. do 578,6 mln zł.

Jak poinformował podczas wideokonferencji prezes spółki Jacek Świderski, wojna na Bliskim Wschodzie negatywnie wpływa na wyniki segmentu turystycznego WP Holding, a tym samym na wyniki grupy. Kolejnym problemem może być wzrost cen paliw i ich korelacja z ceną ofert turystycznych.

Wśród indeksów sektorowych najmocniej rosły WIG Górnictwo i WIG Budownictwo – po ponad 3 proc., za czym stoją przede wszystkim zwyżki kursów KGHM (3,5 proc.) i Budimeksu (4,2 proc.).

Na podstawie wyników badania ankietowego Narodowy Bank Polski uznał prognozy przedsiębiorstw budowlanych na 2026 r. za optymistyczne, a ogólna sytuacja ekonomiczna firm budowlanych powinna w perspektywie roku ulec poprawie – podał bank centralny w kwartalnym opracowaniu z rynku nieruchomości.

Ceny ropy naftowej mocno spadały w trakcie środowego handlu. Ropa Brent ok. 15.50 była wyceniana po 96,3 dolara za baryłkę, niżej o 3,9 proc.

Archicom, który rano tracił ok. 0,7 proc., ok. 15.50 zwyżkował o 3,7 proc. Spółka miała w IV kw. 2025 r. 79,1 mln zł zysku netto i 103,2 mln zł zysku operacyjnego, mniej niż zakładał konsensus, natomiast przychody spółki okazały się nieco wyższe od konsensusu.

Rada nadzorcza Archicomu powierzyła Dawidowi Wronie, dotychczasowemu członkowi zarządu, funkcję prezesa ze skutkiem od 25 marca 2026 r. Wcześniej Archicom poinformował, że Waldemar Olbryk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Archicomu oraz z członkostwa w zarządzie ze skutkiem natychmiastowym.