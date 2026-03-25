Dawid Wrona został nowym prezesem Archicomu

Rada nadzorcza Archicomu powierzyła funkcję prezesa Dawidowi Wronie, dotychczasowemu członkowi zarządu. Wcześniej tego samego dnia rezygnację ze stanowiska prezesa spółki złożył Waldemar Olbryk.

Olbryk zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Archicomu oraz z członkostwa w zarządzie ze skutkiem natychmiastowym. Kierowanie zarządem powierzono Dawidowi Wronie ze skutkiem od 25 marca 2026 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

„Dawid Wrona (...) będzie odpowiedzialny za realizację strategii spółki, ze szczególnym naciskiem na wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Dawid posiada 25-letnie doświadczenie w branży deweloperskiej, zdobyte we wszystkich segmentach rynku. Z Grupą Echo jest związany od 2016 r. W 2022 r. objął stanowisko członka zarządu" – podała spółka w komunikacie.

Dotychczas Wrona odpowiadał w firmie „za wszystkie projekty mieszkaniowe, rozwijając obszary związane ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta" – podał Archicom.

– Przed nami kolejny etap rozwoju – skoncentrowany na efektywności, rentowności oraz dalszym umacnianiu pozycji rynkowej. Fundamenty zbudowane w ostatnich latach dają nam bardzo silną pozycję do dalszego działania – skomentował nowy partner.

Zmiana na stanowisku prezesa Archicomu

Notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Archicom przed sesją opublikował wyniki za 2025 r. Deweloper, który jest częścią Grupy Echo, zamknął 2025 r. sprzedażą 2847 mieszkań, co stanowi rekordowy poziom i wzrost o 30 proc. rok do roku. W 2026 r. spółka planuje sprzedać od 3,2 tys. do 3,5 tys. mieszkań. Przychody Archicomu wzrosły w 2025 r. do 961,7 mln zł.

W komunikacie dotyczącym zmiany na stanowisku prezesa, Archicom wskazał, że Waldemar Olbryk „w ostatnich latach odegrał kluczową rolę w transformacji spółki, przeprowadzając jej rozwój od lokalnego dewelopera do ogólnopolskiego lidera rynku".

Spółka dodaje, że zmiana „jest związana z wejściem spółki w kolejny etap rozwoju, skoncentrowany na dalszym wzroście efektywności, optymalizacji działań oraz maksymalizacji wyników biznesowych".

– Waldemar Olbryk wykonał ogromną pracę, konsolidując naszą organizację i wzmacniając jej pozycję w całej Polsce. Dzięki jego przywództwu Archicom znajduje się dziś na zupełnie innym etapie rozwoju niż jeszcze kilka lat temu. Przed nami nowy rozdział, w którym skoncentrujemy się na wykorzystaniu osiągniętej pozycji do dalszego skalowania działalności, wspieranego silnymi wynikami sprzedażowymi zgodnie ze strategią rentownego wzrostu – skomentował Nicklas Lindberg, przewodniczący rady nadzorczej Archicom i prezes Grupy Echo.

– Chciałbym wyrazić swoją głęboką wdzięczność wszystkim, którzy byli częścią tej drogi i których wsparcie pomogło przeprowadzić firmę przez ważny etap transformacji. To, co wspólnie osiągnęliśmy, to coś więcej niż rozwój – to wyraźny krok w stronę większej dojrzałości spółki. Dziś jest to organizacja lepiej przygotowana nie tylko na wyzwania teraźniejszości, lecz także na ambitne cele, które przed nią stoją – powiedział cytowany w komunikacie Archicomu Waldemar Olbryk.

Olbryk w przeszłości był zaangażowany w projekty takie jak sieć stacji paliw BP, łódzka Manufaktura. W latach 2011–2014 był prezesem Skanska Property Poland. W 2017 r. dołączył do zarządu Echo Investment.