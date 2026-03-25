NBP: prognozy firm budowlanych na 2026 r. optymistyczne

Na podstawie wyników badania ankietowego Narodowy Bank Polski uznaje prognozy przedsiębiorstw budowlanych na 2026 r. za optymistyczne, a ogólna sytuacja ekonomiczna firm budowlanych powinna w perspektywie roku ulec poprawie – podał bank centralny w kwartalnym opracowaniu z rynku nieruchomości.

„Na podstawie wyników badania ankietowego NBP prognozy przedsiębiorstw na 2026 r. należy uznać za optymistyczne. Udział respondentów przewidujących wyraźny wzrost popytu na usługi przedsiębiorstwa w 2026 r. przeważał nad odsetkiem odpowiedzi wskazujących na ryzyko wyraźnego spadku popytu (12,3 proc. względem 11,2 proc.). Jednak zdecydowanie największa grupa badanych firm przewidywała stabilizację popytu wokół poziomu z 2025 r. (76,5 proc.)” – napisano.

Względem 2024 r. wzrosło saldo odpowiedzi pozytywnych i negatywnych (z –0,5 pkt proc. do +1,1 pkt proc.), a udział respondentów wskazujących na oczekiwaną stabilizację zwiększył się o 7,4 pkt proc. Może to świadczyć wg NBP nie tylko o perspektywie dalszej poprawy sytuacji rynkowej, ale także o większej przewidywalności przyszłej koniunktury.

Odzwierciedleniem prognozowanej sytuacji rynkowej może być również poziom oczekiwanej rentowności sprzedaży. 50 proc. ankietowanych przedsiębiorstw uznało, że w 2026 r. rentowność utrzyma się na poziomie podobnym do 2025 r. 40 proc. firm prognozowało wzrost rentowności (3 proc. – znaczny, 37 proc. – niewielki), co przy 10 proc. firm oczekujących spadku rentowności (2 proc. – znaczny, 8 proc. – niewielki) tworzy w ocenie NBP optymistyczną perspektywę dla sektora firm budownictwa mieszkaniowego na 2026 r.

Zaobserwowano podobieństwo wskazań dla przedsiębiorstw operujących na rynkach 6 największych miast w Polsce (6M) i 10M oraz zróżnicowanie w zależności od wielkości firm.

„Mniejsze przedsiębiorstwa, o przychodach ze sprzedaży do 2 mln zł oraz od 2 do 5 mln zł, znacznie częściej oceniały, że rentowność ich działalności wzrośnie w 2026 r. (odpowiednio 50 proc. i 64 proc. firm), niż miało to miejsce dla podmiotów większych (39 proc. firm o przychodach od 5 do 50 mln zł i 20 proc. dla firm o przychodach pow. 50 mln zł). Udział firm prognozujących spadek rentowności był jednak podobny w obu grupach ankietowanych przedsiębiorstw” – podaje NBP.

„O ile więc podmioty mniejsze gorzej oceniały swoją rentowność w 2025 r., to odpowiedzi ankietowanych wskazują, że sytuacja w tym zakresie będzie się wyrównywać w 2026 r.” – dodano.

Bazując na odpowiedziach ankietowanych, NBP oczekuje, że ogólna sytuacja ekonomiczna firm budowlanych powinna w perspektywie roku ulec poprawie.

„Świadczy o tym zauważalna przewaga respondentów, którzy przewidywali polepszenie swojej kondycji ekonomicznej (20 proc.), nad ankietowanymi, którzy prognozowali pogorszenie sytuacji (4 proc.). Bilans wskazań pozytywnych i negatywnych był najlepszy w grupie najmniejszych przedsiębiorstw, o przychodach ze sprzedaży do 2 mln zł (20 pkt proc.). Odnotowano tam zarówno najwyższy udział podmiotów antycypujących pozytywne (28 proc.), jak i negatywne zmiany kondycji przedsiębiorstwa (8 proc.)” – napisano.

Odzwierciedleniem prognoz sytuacji ekonomicznej oraz popytu na usługi przedsiębiorstwa mogą być plany zmian poziomu zatrudnienia. W tym kontekście większość firm zadeklarowała, że w perspektywie okresu, na który posiadają zamówienia, zatrudnienie nie zmieni się (77 proc.). Wśród firm, które planowały zmienić skalę zatrudnienia, dużo częściej zakładano jej wzrost (20,2 proc. firm) niż redukcję (2,8 proc.).

Źródło: PAP