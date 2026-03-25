25.03.2026 13:45

NBP: prognozy firm budowlanych na 2026 r. optymistyczne

Na podstawie wyników badania ankietowego Narodowy Bank Polski uznaje prognozy przedsiębiorstw budowlanych na 2026 r. za optymistyczne, a ogólna sytuacja ekonomiczna firm budowlanych powinna w perspektywie roku ulec poprawie – podał bank centralny w kwartalnym opracowaniu z rynku nieruchomości.

„Na podstawie wyników badania ankietowego NBP prognozy przedsiębiorstw na 2026 r. należy uznać za optymistyczne. Udział respondentów przewidujących wyraźny wzrost popytu na usługi przedsiębiorstwa w 2026 r. przeważał nad odsetkiem odpowiedzi wskazujących na ryzyko wyraźnego spadku popytu (12,3 proc. względem 11,2 proc.). Jednak zdecydowanie największa grupa badanych firm przewidywała stabilizację popytu wokół poziomu z 2025 r. (76,5 proc.)” – napisano.

Względem 2024 r. wzrosło saldo odpowiedzi pozytywnych i negatywnych (z –0,5 pkt proc. do +1,1 pkt proc.), a udział respondentów wskazujących na oczekiwaną stabilizację zwiększył się o 7,4 pkt proc. Może to świadczyć wg NBP nie tylko o perspektywie dalszej poprawy sytuacji rynkowej, ale także o większej przewidywalności przyszłej koniunktury.

Odzwierciedleniem prognozowanej sytuacji rynkowej może być również poziom oczekiwanej rentowności sprzedaży. 50 proc. ankietowanych przedsiębiorstw uznało, że w 2026 r. rentowność utrzyma się na poziomie podobnym do 2025 r. 40 proc. firm prognozowało wzrost rentowności (3 proc. – znaczny, 37 proc. – niewielki), co przy 10 proc. firm oczekujących spadku rentowności (2 proc. – znaczny, 8 proc. – niewielki) tworzy w ocenie NBP optymistyczną perspektywę dla sektora firm budownictwa mieszkaniowego na 2026 r.

Zaobserwowano podobieństwo wskazań dla przedsiębiorstw operujących na rynkach 6 największych miast w Polsce (6M) i 10M oraz zróżnicowanie w zależności od wielkości firm.

Mniejsze przedsiębiorstwa, o przychodach ze sprzedaży do 2 mln zł oraz od 2 do 5 mln zł, znacznie częściej oceniały, że rentowność ich działalności wzrośnie w 2026 r. (odpowiednio 50 proc. i 64 proc. firm), niż miało to miejsce dla podmiotów większych (39 proc. firm o przychodach od 5 do 50 mln zł i 20 proc. dla firm o przychodach pow. 50 mln zł). Udział firm prognozujących spadek rentowności był jednak podobny w obu grupach ankietowanych przedsiębiorstw” – podaje NBP.

„O ile więc podmioty mniejsze gorzej oceniały swoją rentowność w 2025 r., to odpowiedzi ankietowanych wskazują, że sytuacja w tym zakresie będzie się wyrównywać w 2026 r.” – dodano.

Bazując na odpowiedziach ankietowanych, NBP oczekuje, że ogólna sytuacja ekonomiczna firm budowlanych powinna w perspektywie roku ulec poprawie.

„Świadczy o tym zauważalna przewaga respondentów, którzy przewidywali polepszenie swojej kondycji ekonomicznej (20 proc.), nad ankietowanymi, którzy prognozowali pogorszenie sytuacji (4 proc.). Bilans wskazań pozytywnych i negatywnych był najlepszy w grupie najmniejszych przedsiębiorstw, o przychodach ze sprzedaży do 2 mln zł (20 pkt proc.). Odnotowano tam zarówno najwyższy udział podmiotów antycypujących pozytywne (28 proc.), jak i negatywne zmiany kondycji przedsiębiorstwa (8 proc.)” – napisano.

Odzwierciedleniem prognoz sytuacji ekonomicznej oraz popytu na usługi przedsiębiorstwa mogą być plany zmian poziomu zatrudnienia. W tym kontekście większość firm zadeklarowała, że w perspektywie okresu, na który posiadają zamówienia, zatrudnienie nie zmieni się (77 proc.). Wśród firm, które planowały zmienić skalę zatrudnienia, dużo częściej zakładano jej wzrost (20,2 proc. firm) niż redukcję (2,8 proc.).

Źródło: PAP

Na zdjęciu z października 2025 r. budowa osiedla mieszkaniowego w Warszawie. Fot. GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skąd wziąć kapitał na rozwój firmy? Przegląd możliwości finansowania przedsiębiorstw
W 2026 roku przedsiębiorcy nadal działają w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym niepewność i presja kosztowa łączą się z szeroką, choć złożoną ofertą finansowania. Dostęp do kapitału jest, ale jego skuteczne wykorzystanie wymaga dziś przede wszystkim strategicznego dopasowania do etapu rozwoju firmy i poziomu ryzyka. Jak nie pogubić się w gąszczu instrumentów i wybrać rozwiązanie, które faktycznie przełoży się na rozwój biznesu?
25.03.2026