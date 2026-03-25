Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.03.2026
25.03.2026 15:33

Kurs WP Holding znacznie w dół po publikacji wyników

Kurs akcji WP Holding spada o 6,2 proc. do 47,75 zł, podczas gdy na GPW obserwujemy szeroko zakrojoną falę wzrostów. mWIG40 rośnie o 1,5 proc.

Spadek kursu WP Holding pogłębia się wraz z upływem czasu. Dwie godziny po rozpoczęciu notowań akcje WP Holding taniały o ok. 3,5 proc.

WP Holding opunlikował najnowsze wyniki winansowe, z których wynika, że strata netto jednostki dominującej Wirtualnej Polski w IV kw. 2025 r. wyniosła 130,7 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 6,4 mln zł zysku j.d. W tym okresie WP Holding zwiększyła przychody o 44,6 proc. do 578,6 mln zł.

Jak poinformował podczas wideokonferencji prezes spółki Jacek Świderski, wojna na Bliskim Wschodzie negatywnie wpływa na wyniki segmentu turystycznego WP Holding, a tym samym na wyniki grupy. Kolejnym problemem może być wzrost cen paliw i ich korelacja z ceną ofert turystycznych. Prezes wskazał również, że chce, aby budżety reklamowe z TV przeszły do internetowych form wideo.

Czytaj także: Na GPW odbicie. W WIG20 liderem wzrostów KGHM, Orlen wśród najsłabszych

Źródło: PAP

Na zdjęciu siedziba Wirtualnej Polski w Gdańsku
Na zdjęciu siedziba Wirtualnej Polski w Gdańsku. Fot. PAP/Adam Warżawa
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Obronność, czyli nowy wspólny mianownik gospodarczy państw średniej wielkości. Jak Kanada znajduje sojuszników poza USA
Jak w praktyce wygląda przedstawiona w Davos przez premiera Kanady Marka Carneya doktryna sojuszy middle powers, państw ważnych, choć nie wielkich mocarstw? Dla najbliższych sojuszników to gospodarka i obronność w jednym.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Platige Image goni za rentownością. Dostosowuje biznes do zmieniającego się rynku
Platige Image, polskie studio specjalizujące się w animacji 3D i efektach specjalnych, dostosowuje swoją strategię do trudniejszych warunków rynkowych.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026