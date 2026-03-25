Kurs WP Holding znacznie w dół po publikacji wyników

Kurs akcji WP Holding spada o 6,2 proc. do 47,75 zł, podczas gdy na GPW obserwujemy szeroko zakrojoną falę wzrostów. mWIG40 rośnie o 1,5 proc.

Spadek kursu WP Holding pogłębia się wraz z upływem czasu. Dwie godziny po rozpoczęciu notowań akcje WP Holding taniały o ok. 3,5 proc.

WP Holding opunlikował najnowsze wyniki winansowe, z których wynika, że strata netto jednostki dominującej Wirtualnej Polski w IV kw. 2025 r. wyniosła 130,7 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 6,4 mln zł zysku j.d. W tym okresie WP Holding zwiększyła przychody o 44,6 proc. do 578,6 mln zł.

Jak poinformował podczas wideokonferencji prezes spółki Jacek Świderski, wojna na Bliskim Wschodzie negatywnie wpływa na wyniki segmentu turystycznego WP Holding, a tym samym na wyniki grupy. Kolejnym problemem może być wzrost cen paliw i ich korelacja z ceną ofert turystycznych. Prezes wskazał również, że chce, aby budżety reklamowe z TV przeszły do internetowych form wideo.

Źródło: PAP