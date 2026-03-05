Kategorie artykułu: Biznes Sport
Chelsea z rekordową stratą. Jak amerykański model biznesowy pogrąża londyński klub
W minionym sezonie Chelsea zanotowało największą stratę finansową w historii angielskiego futbolu. Nikt w Europie nie stracił nawet połowy tego, co londyński klub piłkarski. Z wynikiem 347 mln funtów pod kreską „The Blues” plasują się na niechlubnym drugim miejscu w historii futbolu, zaraz za pamiętną Barceloną z sezonu 2020/2021. Prześwietlamy finanse Chelsea i tłumaczymy, jak do tego doszło.
W 1/8 finału Ligi Mistrzów Chelsea zagra z francuskim PSG. To rewanż za finał zeszłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Fot. Vince Mignott/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego strata Chelsea w sezonie 2024/2025 była jedną z najwyższych w historii europejskiego futbolu.
- W jaki sposób przepisy UEFA dotyczące amortyzacji kontraktów wpływają na oficjalne wyniki finansowe angielskich klubów.
- Dlaczego mimo przekroczenia zalecanych limitów strat Chelsea może uniknąć sankcji ze strony UEFA.