Luton Town, czyli klub uratowany przez kibiców. Małe przychody nadrabia wielkim sercem
Dwa lata spadków i konieczność przełknięcia przychodów niższych o kilkaset procent to dla nich nic nadzwyczajnego. Właściciele oraz kibice Luton Town przetrwali znacznie gorsze chwile: przepędzili nieudolnych inwestorów, znieśli kary i banicję do piątej ligi. Wszystko to z uśmiechem i serdecznością, którą również dziś czuć na Kenilworth Road, historycznym stadionie i domu „Kapeluszników”.
22.02.2026, 07:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak kibice Luton Town przejęli kontrolę nad klubem i uratowali go przed katastrofą.
- Jak wyglądały finanse Luton Town w sezonie 2023/24 w Premier League.
- Dlaczego awans z League One jest kluczowy dla finansowej stabilności klubu.