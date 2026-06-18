Chwiejne porozumienie USA-Iran. „Donald Trump osiągnie tylko jeden cel i to ogromnym kosztem"

„Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją” – zapewniał 6 marca, czyli po tygodniu wojny, prezydent USA Donald Trump.

Ponad trzy miesiące po tych deklaracjach Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump zrobił to w nocy ze środy na czwartek w Pałacu Wersalskim – tym samym, w którym podpisano traktat kończący I wojnę światową. Tekstu dokumentu nie można jednak uznać za bezwarunkową kapitulację Teheranu. Ani za ostateczne zakończenie wojny.

W dokumencie określanym jako Memorandum of Understanding znalazły się zapisy o zniesieniu wszystkich sankcji wobec Iranu, odblokowaniu zamrożonych irańskich pieniędzy oraz zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych i ich partnerów do przeznaczenia co najmniej 300 mld dolarów na odbudowę Iranu. Stany Zjednoczone mają też znieść blokadę irańskich portów i wycofać swoje siły z „okolicznych obszarów”. Dokument otwiera również furtkę do pobierania przez Teheran opłat za żeglugę przez cieśninę Ormuz.

W zamian Iran zapewnił, że nigdy nie wyprodukuje broni nuklearnej i że w ciągu 30 dni przywróci pełną żeglugę w cieśninie Ormuz, oczyszczając ją z min.

– Memorandum of Understanding jest zdecydowanie korzystniejsze dla Iranu – mówi Jakub Graca, analityk Instytutu Nowej Europy.

Zastrzega jednak, że dopóki nie zostanie podpisane ostateczne porozumienie, wszystko pozostaje otwarte.

„ Donald Trump osiągnie jeden cel, ale ogromnym kosztem”

Na początku wojny Biały Dom deklarował trzy główne cele operacji „Epicka Furia”: zniszczenie irańskiego programu rakietowego, powstrzymanie programu nuklearnego oraz osłabienie skupionej wokół Iranu „Osi Oporu”, tworzonej przez palestyński Hamas, libański Hezbollah, jemeński ruch Huti i szyickie bojówki w Iraku.

wydaje się, że Stany Zjednoczone nie uzyskają nic więcej niż w porozumieniu JCPOA z 2015 r., zawartym za Baracka Obamy.

– W tym dokumencie mamy tylko wstępne deklaracje i to należy podkreślić. Ale wydaje się, że Stany Zjednoczone nie uzyskają nic więcej niż w porozumieniu JCPOA z 2015 r., zawartym za Baracka Obamy. Wtedy w zamian za podobne gwarancje dotyczące programu atomowego, Waszyngton zniósł część sankcji na Iran. W obecnej wersji Memorandum of Understanding jest mowa o zniesieniu wszystkich sankcji – zauważa Monika Kożdoń-Dębecka, amerykanistka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Jeśli Iran rzeczywiście zgodzi się na rezygnację z ambicji nuklearnych, to ten cel zostanie zrealizowany, ale za ogromną cenę. Żaden inny cel nie zostanie osiągnięty – podkreśla Jakub Graca.

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Wojna uderzyła w gospodarki i kieszenie Amerykanów

W odwecie za amerykańsko-izraelski atak Iran już w pierwszych dniach wojny sparaliżował cieśninę Ormuz. W czasie pokoju płynie nią jedna piąta światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego. Po 28 lutego ruch tankowców i gazowców niemal całkowicie ustał. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen tych surowców. Na dzień przed wybuchem wojny cena „europejskiej” ropy Brent wynosiła 71 dolarów za baryłkę, a „amerykańskiej” WTI – 67 dolarów. Po wybuchu wojny ceny ropy kilkukrotnie przekraczały psychologiczną granicę 100 dolarów. Jeszcze mocniej wzrosły ceny gazu.

Wzrost cen tych surowców przełożył się na wyższe ceny energii. To z kolei napędziło inflację, co zmusiło banki centralne do bardziej ostrożnej polityki. W efekcie wzrosły koszty finansowania – między innymi w strefie euro – co może doprowadzić do spowolnienia wzrostu światowego PKB. Według scenariusza bazowego Banku Światowego globalny wzrost spadnie z 2,9 proc. w 2025 r. do 2,5 proc. w 2026 r. To największe spowolnienie od czasów pandemii.

Skutki gospodarcze odczuli także amerykańscy podatnicy. Ceny benzyny i diesla wzrosły o połowę, a bilety lotnicze podrożały o niemal 30 proc. Zwiększyły się też koszty kredytów mieszkaniowych.

Tymczasem już w listopadzie odbędą się midterm elections – wybory parlamentarne, które zdecydują, kto będzie miał większość w Senacie i Izbie Reprezentantów.

– Przeciętny Amerykanin mocno odczuł presję inflacyjną w wyniku wzrostu cen benzyny. To nie spodobało się nie tylko Demokratom, ale też części Republikanów. Zwłaszcza że Donald Trump w kampanii prezydenckiej krytykował Joe Bidena za drożyznę i obiecywał, że ceny podstawowych produktów będą spadać. Dlatego tak bardzo zależało mu na szybkim podpisaniu porozumienia, nawet jeśli byłaby to tylko wersja wstępna – mówi Monika Kożdoń-Dębecka.

– Trump jest zdesperowany, aby jak najszybciej zakończyć wojnę, którą sam rozpoczął, mimo że nie musiał – zgadza się Jakub Graca.

Jak jednak dodaje, warunki ustalone w Memorandum of Understanding są krytykowane także przez część komentatorów republikańskich.

„Bardzo głupi błąd" i pęknięcia w NATO

Na wojnie ucierpiały także transatlantyckie relacje Donalda Trumpa. W obliczu presji wywołanej wzrostem cen ropy i gazu Waszyngton wezwał w połowie marca sojuszników do wspólnej operacji militarnej, której celem miało być odblokowanie cieśniny Ormuz. Przytłaczająca większość państw – w tym Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Japonia – odmówiła jednak zaangażowania się w konflikt.

„NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem: »Wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło« […] Musimy to zapamiętać” – zareagował Donald Trump.

Napięcie wzrosło, gdy amerykański prezydent stwierdził na początku kwietnia, że rozważa wyjście z NATO, nazywając Sojusz „papierowym tygrysem”. Chociaż sam nie może podjąć takiej decyzji, a sprawa ucichła, po deklaracjach Trumpa pojawiły się głosy podważające znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Paradoksalnie ta wojna pokazała, że Stany Zjednoczone potrzebują Europy. Bez baz sojuszniczych operowanie armii amerykańskiej w tej części świata jest utrudnione. Nawet przy tak rozwiniętej flocie lotniskowców – uważa Monika Kożdoń-Dębecka.

Frustrację Donalda Trumpa najmocniej odczuły Niemcy. Po tym, jak kanclerz Friedrich Merz stwierdził, że Iran „poniża” Stany Zjednoczone, które „nie mają przekonującej strategii”, Donald Trump ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

„Chwała Allahowi", czyli Trump utrwala swój wizerunek

W trakcie wojny amerykański prezydent, jak zwykle, komunikował się za pośrednictwem konta na serwisie Truth Social. Niektóre jego wpisy wzbudziły kontrowersje. W jednym zagroził, że zbombarduje irańskie mosty i elektrownie, żądając otwarcia „je…nej cieśniny” i kończąc wpis słowami: „Chwała Allahowi”. W innym ostrzegł, że „w nocy zginie cała cywilizacja i już nigdy nie powstanie”. Trzeba jednak podkreślić, że już następnego dnia Iran zgodził się na zawieszenie broni.

Wcześniej amerykański prezydent kilkukrotnie zapowiadał i odwoływał ataki oraz wycofywał się z kolejnych ultimatum stawianych Teheranowi.

– Wizerunek Donalda Trumpa nie zmienił się w trakcie wojny, tylko się utrwalił. To nie jest przecież pierwszy raz, gdy część słów wypowiedzianych przez prezydenta USA nie znajduje potem pokrycia w rzeczywistości – ocenia Monika Kożdoń-Dębecka.

Pokój wcale nie jest przesądzony

Jakub Graca podkreśla, że nawet teraz amerykański przywódca może wycofać się z umowy.

– Donald Trump wykonał krok w kierunku strategicznej porażki, ale cały czas istnieje opcja odwrotu. Tym bardziej że wiemy, jak chwiejny jest obecny prezydent USA – mówi ekspert.

Od teraz Waszyngton i Teheran mają 60 dni na wypracowanie końcowego porozumienia. Zastrzegły jednak prawo do przedłużenia negocjacji za obopólną zgodą.

– Z jednej strony widzimy desperację Trumpa oraz to, że wydaje się on pogodzony z pójściem na duże ustępstwa wobec Iranu, co sugerowałoby, że szanse na trwały pokój są wysokie. Z drugiej strony cały czas mam wątpliwości, czy Iran zgodzi się na rezygnację z ambicji nuklearnych. Przecież z perspektywy Teheranu ta wojna jedynie potwierdza, że tylko broń jądrowa jest stuprocentowo pewną polisą ubezpieczeniową – mówi Jakub Graca.

Nie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone wygrały tę wojnę. Ale nie wygrał jej też Iran, który przecież poniósł poważne straty w wyniku bombardowań.

– Nie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone wygrały tę wojnę. Ale nie wygrał jej też Iran, który przecież poniósł poważne straty w wyniku bombardowań. Na razie jest to raczej przywrócenie status quo sprzed wojny. Musimy poczekać na ostateczne porozumienie. A jego zawarcie zdaje się zależeć od Izraela, który już teraz sygnalizuje poważne zastrzeżenia – kwituje Monika Kożdoń-Dębecka.