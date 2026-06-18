Kategorie artykułu: Newsy Świat
Chwiejne porozumienie USA-Iran. „Donald Trump osiągnie tylko jeden cel i to ogromnym kosztem"
Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie mające zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. Pokój nie jest jednak przesądzony, a tekst dokumentu budzi wątpliwości, czy Donald Trump rzeczywiście osiągnął swoje cele – i jakim kosztem.
18.06.2026, 14:57
Donald Trump podpisał wstępne porozumienie USA–Iran w Pałacu Wersalskim – w tym samym miejscu, gdzie podpisano traktat kończący I wojnę światową. Fot. Nathan Laine/Bloomberg/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zakłada porozumienie podpisane przez Stany Zjednoczone i Iran.
- Czy Donald Trump osiągnął cele, które stawiał sobie na początku wojny.
- Jakie są konsekwencje wojny dla świata, Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa.