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NEWSROOM XYZ
11.06.2026 15:31

Wojna na Bliskim Wschodzie spowalnia wzrost światowego PKB. Najmocniej od pandemii

Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie spowalnia wzrost światowego PKB – ostrzega Bank Światowy. Skala może być największa od początku pandemii. Najmocniej ucierpią gospodarki rozwijające się.

Z 2,9 proc. w 2025 r. do 2,5 proc. w 2026 r. – o tyle ma spowolnić wzrost globalnego produktu krajowego brutto. Powodem są inflacja, ceny energii i koszty finansowania.

To jednak scenariusz bazowy. Jeśli zakłócenia okażą się poważniejsze, odczyt może spaść nawet do 1,3 proc.

„Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie i jego skutki gospodarcze będą się utrzymywać, Grupa Banku Światowego może zwiększyć wsparcie do poziomu 80–100 mld dolarów w ciągu 15 miesięcy” – czytamy w komunikacie banku. Bank udostępnił już 50-60 mld dolarów.

W 2027 r. wzrost PKB ma odbić do 2,8 proc., ale nadal będzie o 0,4 pkt proc. niższy od średniej z lat 2010-2019.

W podziale na regiony prognozy wyglądają następująco:

  • Azja Wschodnia i Pacyfik: 4,2 proc. w 2026 r. i 4,4 proc. w 2027 r.,
  • Europa i Azja Środkowa: 2,1 proc. w 2026 r. i 2,3 proc. w 2027 r.,
  • Ameryka Łacińska i Karaiby: 2,2 proc. w 2026 r. i 2,5 proc. w 2027 r.,
  • Bliski Wschód i Afryka Północna: 1,6 proc. w 2026 r. i 5,0 proc. w 2027 r.,
  • Azja Południowa: 6,3 proc. w 2026 r. i 6,9 proc. w 2027 r.
  • Afryka Subsaharyjska: 4,0 proc. w 2026 r. i 4,4 proc. w 2027 r.

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Spowolnienie najbardziej odczują gospodarki rozwijające się

Ekonomiści Banku Światowego obcięli prognozy wzrostu dla 2/3 gospodarek w stosunku do oczekiwań ze stycznia. Ucierpią zwłaszcza kraje rozwijające się, którym trudniej będzie gonić gospodarki rozwinięte – z wyjątkiem Indii i Chin. Zgodnie z przewidywaniami, w 2028 r. minie dekada bez zmniejszenia luki.

Około 2/3 tych krajów to eksporterzy surowców. Te gospodarki mają najsłabszą pozycję fiskalną.

Jak wskazują eksperci, im bardziej zadłużony jest dany kraj, tym szybciej rosną koszty dodatkowego długu, zwłaszcza w państwach podatnych na wstrząsy. Tymczasem od 2010 r. łączny dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach rozwijających się wzrósł z poniżej 40 proc. PKB do ponad 70 proc.

– Konflikt odbił się na globalnej aktywności gospodarczej, ale każdy kryzys niesie też ze sobą szansę. Obecną sytuację należy wykorzystać do wzmocnienia ram polityki gospodarczej, inwestowania w infrastrukturę, przyspieszenia reform sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz mobilizacji kapitału prywatnego w celu wspierania tworzenia miejsc pracy na dużą skalę – radzi Ayhan Kose, zastępca głównego ekonomisty Grupy Banku Światowego.

Wojna w Iranie. 5 czarnych scenariuszy, które (raczej) się nie ziszczą
Z powodu spowolnienia światowego PKB najmocniej ucierpią gospodarki rozwijające się.
Fot. Getty Images
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