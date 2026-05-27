Cicha rewolucja w portfelu. AI zmienia płatność w niewidzialny proces

Większość z nas korzysta z nich niemal każdego dnia, zamawiając przejazd przez aplikację czy jedzenie z dostawą do domu – po zakończeniu usługi po prostu wysiadamy z auta lub odbieramy posiłek, nie wykonując żadnej dodatkowej czynności płatniczej. To właśnie tzw. niewidzialne płatności (invisible payments), które stają się fundamentem agentic commerce.

Raport „2026 Commerce and Payment Trends Report” firmy Global Payments Inc. pokazuje, że 11 proc. konsumentów deklaruje, że pozwoliło agentowi AI na sfinalizowanie zakupu w ich imieniu. Wskazuje także wzrost zainteresowania tą technologią wśród przedsiębiorców – 72 proc. firm przyznaje, że jest już częściowo zaznajomionych z tym trendem, a 15 proc. deklaruje bardzo dobrą znajomość mechanizmów, w których sztuczna inteligencja przejmuje rolę kupującego.

Zmienia to sposób postrzegania checkoutu, który dotychczas był punktem kulminacyjnym zakupów, a w dobie a-commerce może ustępować miejsca transakcjom niewymagającym każdorazowego wprowadzania danych lub autoryzacji.

Autonomia z ograniczonym zaufaniem

W założeniach agentic commerce konsument przestaje samodzielnie zarządzać swoim procesem zakupowym i zleca go agentowi na podstawie briefu zakupowego. Jak wskazuje dr Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, agent może pełnić też rolę arbitra rozstrzygającego kwestie sporne, których samodzielnie nie jest w stanie rozwiązać.

– Z kolei niewidzialne płatności to kolejne rozwiązanie funkcjonujące w tle – tak jak automatyczne kopie zapasowe czy aktualizacje na naszych urządzeniach. Główna zmiana odbywa się tutaj na poziomie świadomości, co w pierwszej kolejności zwiększa naszą wygodę, ale z całą pewnością w dłuższej perspektywie osłabia kontrolę nad wydatkami. W kraju o wciąż zbyt niskim poziomie wiedzy ekonomicznej może to generować ryzyko większej impulsywności zakupowej i jej dalszych konsekwencji – mówi Michał Polak.

Dodaje, że korzystanie z agenta AI w procesie zakupowym wymaga przede wszystkim zrozumienia specyfiki kilku kluczowych elementów infrastruktury cyfrowej. Pierwszym z nich jest zasada ograniczonego zaufania, dzięki której można precyzyjnie określić zakres autonomii agenta, listę zaufanych dostawców, limity i preferencje klienta.

– Użytkownicy muszą rozumieć, jak działają mechanizmy agenta AI, gdzie mogą pojawić się potencjalne konflikty interesów, ale także jakim zabiegom marketingowym czy wręcz manipulacyjnym może on być poddawany – wskazuje Michał Polak.

Jego zdaniem ważnym aspektem jest też uważne podejście do kwestii prywatności i rozważne zarządzanie zgodami, szczególnie w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych.

– To nic innego jak dbanie o własne bezpieczeństwo i to nie tylko finansowe i cyfrowe – mówi Michał Polak.

Istotna jest również kwestia odpowiedzialności za wybory, decyzje i transakcje.

– Użytkownik powinien znać procedury reklamacyjne, ale także być świadomy różnic w ochronie transakcji autonomicznych w porównaniu z tradycyjnymi – dodaje Michał Polak.

Bezpieczeństwo w erze niewidzialnych płatności

Agentic commerce to także niewidzialne płatności, które jak wskazuje Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa, muszą opierać się na przesunięciu kontroli z momentu transakcji na etap definiowania uprawnień i raportowania po zakupie.

– Fundamentem bezpieczeństwa jest tu biometria behawioralna, która pasywnie weryfikuje tożsamość na podstawie unikatowych wzorców zachowań oraz tokenizacja eliminująca przesyłanie wrażliwych danych – mówi Joanna Erdman.

Wskazuje, że poczucie sprawczości użytkownika zapewniają inteligentne ramy, czyli programowalne limity kwotowe i kategorie zakupów, w których AI może operować bez dodatkowej zgody. Kwestię transparentności gwarantuje tzw. pętla zwrotna, opierająca się na powiadomieniach w czasie rzeczywistym pełniących rolę cyfrowego paragonu oraz tzw. pulpicie intencji, który pokazuje planowane przez algorytm zakupy.

– Ostatecznym bezpiecznikiem jest mechanizm błyskawicznego wycofania się z transakcji (one-click refund), który daje użytkownikowi pewność, że mimo braku kliknięcia to on jest najwyższą instancją decyzyjną – dodaje Joanna Erdman.

Checkout odchodzi do lamusa

Jak wskazuje Joanna Erdman, w dobie agentic commerce transakcje inicjowane przez AI mogą nie wymagać każdorazowego zatwierdzania, a tradycyjny formularz płatności odchodzi do przeszłości na rzecz strategicznej integracji z doświadczeniem użytkownika.

– Dla małych detalistów AI staje się narzędziem hiperpersonalizacji, pozwalającym na rozpoznawanie preferencji klienta i automatyczne stosowanie lojalnościowych zniżek, co zaciera różnice między lokalnym sklepem a rynkowym gigantem. Z kolei u największych graczy – w modelach typu Just Walk Out – checkout fizycznie znika, zamieniając się w inteligentny kontrakt, w którym użytkownik jedynie określa preferencje i ramy budżetowe, a technologia przejmuje operacyjną realizację zakupu – mówi Joanna Erdman.

Dodaje, że w erze AI rola checkoutu zmienia się z operacyjnej na strategiczną. Dla mniejszych graczy to sposób na zbliżenie się do klienta i większą tzw. domykalność transakcji, a dla największych – narzędzie do budowy w pełni autonomicznego handlu.

– W Polsce, gdzie większość transakcji jest już cyfrowa, AI jest naturalnym etapem ewolucji, który zamienia uciążliwy formularz płatności w niewidzialny, bezpieczny przepływ – wskazuje Joanna Erdman.

Michał Polak zauważa, że podobnie jak w przypadku wcześniejszych zmian technologicznych, agentic commerce może stać się kolejnym narzędziem rozwoju usług bankowych, a nie bezpośrednim zagrożeniem dla tej branży.

– Potencjał AI w bankach jest już dość określony i dotyczy rozwoju m.in. doradztwa finansowego, nowych modeli bezpieczeństwa i autoryzacji, a w dalszej perspektywie także nowych produktów finansowych. Patrząc perspektywicznie, przewagę konkurencyjną mogą uzyskać te banki, które będą bardziej kompatybilne z AI – sprawniejsze w integracji z agentami zakupowymi i systemami autonomicznych płatności – mówi Michał Polak.

Ewolucja, nie rewolucja

Joanna Erdman wskazuje, że płatności bezgotówkowe mogą być rozszerzeniem dostępnego wachlarza możliwości zakupowych i sposobem na oszczędność czasu.

– Idealny model przyszłości to taki, w którym technologia AI w zakupach cyfrowych stwarza dodatkowe możliwości, dając każdemu konsumentowi wolność wyboru odpowiedniej dla niego metody płatności – mówi Joanna Erdman.

Dodaje, że choć technologia agentów AI sugeruje potrzebę nowych, w pełni autonomicznych standardów, proces ich wdrażania musi być ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Obecne systemy są gotowe na wsparcie takich transakcji, ale wymagają pomostów technologicznych, takich jak tokenizacja, które pozwolą połączyć szybkość maszyn z bezpieczeństwem wymaganym przez człowieka.

– Prawdziwa gotowość systemu nie polega jedynie na sprawności algorytmów, lecz na stworzeniu bezpiecznych ram prawnych i technicznych, pozwalających użytkownikowi zachować pełną kontrolę nad swoim tzw. cyfrowym pełnomocnikiem. Standardy takie jak Delegated Authentication mają na celu uproszczenie tego procesu – jednak to człowiek pozostaje ostatecznym dysponentem środków, ustalając granice autonomii dla AI – wskazuje Joanna Erdman.

Michał Polak zwraca uwagę, że przekazywanie kluczowych czynności zakupowych agentowi AI może być z jednej strony kolejnym etapem automatyzacji codzienności konsumentów, z drugiej zaś – w dłuższej perspektywie – prowadzić do osłabienia świadomości związanej z decyzjami konsumenckimi i ich skutkami.

Biorąc pod uwagę niski poziom wiedzy ekonomicznej Polaków i brak zainteresowania zmianą tego stanu rzeczy u ok. 40 proc. respondentów kwietniowego badania Fundacji WiB i Fundacji GPW Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków 2026, kwestia ta powinna budzić większą ostrożność.

Trzeba zdawać sobie sprawę z potencjalnych ryzyk – a tych nie brakuje ani z perspektywy konsumentów, ani instytucji finansowych. Dla tych pierwszych to przede wszystkim sygnalizowane już osłabienie refleksji nad decyzjami finansowymi mogące skutkować nadmierną konsumpcją, a nawet wpadnięciem w spiralę zadłużenia.

– Gotowość do delegowania na rzecz technologii zadań, które wspierają nas i ograniczają czas poświęcany np. na samodzielne wyszukiwanie i porównywanie produktów, należy postrzegać raczej jako kolejne stadium naszej cyfrowej ewolucji. Niemniej trzeba zdawać sobie sprawę z potencjalnych ryzyk – a tych nie brakuje ani z perspektywy konsumentów, ani instytucji finansowych. Dla tych pierwszych to przede wszystkim sygnalizowane już osłabienie refleksji nad decyzjami finansowymi mogące skutkować nadmierną konsumpcją, a nawet wpadnięciem w spiralę zadłużenia – mówi Michał Polak.

Ekspert wskazuje, że problemem jest też większa ekspozycja na działania cyberprzestępców, wymierzona np. w przejmowanie kontroli nad agentami AI czy nadużyciami płatniczymi.

– Te ryzyka konsumenckie znajdują odbicie w ryzykach systemowych sektora finansowego: od dużego prawdopodobieństwa wzrostu skali fraudów, przez nasilenie problemu nieautoryzowanych transakcji, aż po konieczność tworzenia nowych modeli analizy ryzyka i monitorowania zachowań agentów AI. Temu wszystkiemu będą towarzyszyć liczne wątpliwości regulacyjne – co pokazuje, że rozwój technologiczny powinien być projektowany w tempie ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym – wskazuje Michał Polak.

Komentarz partnera cyklu Checkout znika z oczu, ale nie z systemu Zakupy inicjowane przez AI zmieniają fundamentalnie rolę checkoutu i płatności w e‑commerce . W modelu agentic commerce płatność coraz częściej odbywa się w tle – bez klasycznego formularza, bez ręcznego wpisywania danych, często bez widocznego „momentu płatności” po stronie użytkownika. W handlu agentowym doświadczenie płatnicze staje się głębiej osadzone w całej ścieżce zakupowej, w mniejszym stopniu opierając się na tradycyjnym procesie checkoutu , a w większym – na bezpiecznej, stokenizowanej infrastrukturze płatniczej.



To uproszczenie dotyczy jednak wyłącznie procesów technicznych, nie standardów bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – w świecie agentic commerce bezpieczeństwo musi być jeszcze silniej wbudowane w architekturę płatności. Zamiast przekazywania danych karty, wykorzystywana jest tokenizacja: agent operuje na zaszyfrowanym tokenie, który jest kontekstowo przypisany do użytkownika, agenta i konkretnego scenariusza zakupu. Dzięki temu dane wrażliwe pozostają chronione, a transakcja jest jednoznacznie osadzona w określonym kontekście.



Kluczowym elementem pozostaje tożsamość agenta, klienta i uwierzytelnienie. Nawet jeśli płatność realizowana jest „w tle”, intencja użytkownika musi być zawsze świadomie potwierdzona. Agent nie może działać na podstawie domysłów czy interpretacji – użytkownik wyraża zgodę na konkretną transakcję, a jej realizacja jest zabezpieczona przez silne uwierzytelnienie, takie jak passkeys czy biometria.



W efekcie płatności w agentic commerce stają się mniej widoczne, ale pozostają bezpieczne i kontrolowane. Użytkownik zyskuje wygodę i płynność, a jednocześnie nie traci kontroli nad tym, co, kiedy i w jakim zakresie jest opłacane w jego imieniu. Checkout nie znika – zmienia swoją funkcję: z punktu styku z klientem staje się mechanizmem zaufania, który działa niezauważalnie, ale konsekwentnie chroni użytkownika na każdym etapie transakcji. Finalnie klient chce mieć pewność, że miętowy rower dla jego dwunastoletniej córki pojawi się na czas jej urodzin, a jego pieniądze są bezpieczne, ponieważ płaci zaufanym środkiem płatniczym i ma możliwość reklamacji, gdyby jakiś element procesu nie spełniał jego wymagań i oczekiwań.