Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Cicha rewolucja w portfelu. AI zmienia płatność w niewidzialny proces
Wyobraź sobie, że budzisz się rano, a twój cyfrowy asystent już zamówił kawę i zakupy spożywcze oraz odnowił subskrypcję siłowni, wszystko zgodnie z twoimi preferencjami, bez jednego kliknięcia. Brzmi jak odcinek „Black Mirror”? Eksperci ostrzegają – im mniej decyzji podejmujemy sami, tym łatwiej przestajemy je rozumieć.
27.05.2026, 02:45
Czy przyszłość zakupów będzie wyglądać tak, że to AI zrobi je za nas? Agentic commerce i „niewidzialne płatności” zmieniają sposób, w jaki myślimy o decyzjach zakupowych, kontroli i bezpieczeństwie w cyfrowym świecie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest agentic commerce i jak AI może przejąć proces zakupowy i płatności.
- Na czym polegają tzw. niewidzialne płatności i jak zmieniają doświadczenie konsumenta.
- Jakie ryzyka wiążą się z delegowaniem decyzji zakupowych na sztuczną inteligencję.