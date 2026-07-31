Kanadyjski gigant chce przejąć Żabkę. Ogłosi wezwanie na wszystkie akcje

Kanadyjska Alimentation Couche-Tard chce ogłosić wezwanie na wszystkie akcje Grupy Żabka. Akcjonariusze polskiej sieci franczyzowej, kontrolujący łącznie ponad połowę udziałów, zobowiązali się już do ich sprzedaży. Pojawia się możliwość zdjęcia Żabki z giełdy.

Aby przejąć wszystkie akcje, Kanadyjczycy musieliby wyłożyć 32,62 mld zł.

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Alimentation Couche-Tard zamierza ogłosić wezwanie na akcje Grupy Żabka – poinformowała Ipopema Securities, która jest podmiotem pośredniczącym. Chodzi o 1 002 974 605 akcji spółki, czyli 100 proc. całości.

Proponowaną ceną będzie 32 zł. Dla porównania, w czwartek na zamknięciu sesji akcje Żabki były wyceniane na GPW na 29,26 zł za akcję.

Żabka poinformowała, że zawarła umowę transakcyjną z należącą do kanadyjskiej firmy Circle K Polska. Umowa reguluje współpracę obu stron i kwestie związane z działalnością spółki w okresie do zakończenia wezwania.

Alimentation Couche-Tard może liczyć na większościowy pakiet

Przedstawiciele spółki przekazali też, że dwaj duzi akcjonariusze Żabki – Heket oraz PG Investment Company – zobowiązali się sprzedać swoje pakiety. Heket ma dziś 37,6 proc. udziałów, a PG Investment Company – 10 proc. udziałów.

To jednak nie wszystko. Swoje akcje sprzedadzą także prezes Tomasz Suchański, dyrektor ds. strategii i rozwoju Tomasz Blicharski, dyrektor finansowa Marta Wrochna-Łastowska, szef jednostki biznesowej Żabka Polska Adam Manikowski, dyrektor zarządzająca Żabka International Anna Grabowska, szefowa HR Jolanta Bańczerowska oraz dyrektor zarządzający Żabka Future Wojciech Krok. Łącznie mają oni 9,6 proc. udziałów.

Zarówno Heket i PG Investment Company, jak i menedżęrowie podpisali wiążące zobowiązania do poparcia przejęcia oraz niewycofywania się z decyzji o sprzedaży akcji. Oznacza to, że Alimentation Couche-Tard zapewniło sobie możliwość nabycia około 57,2 proc. akcji Żabki. Po przeprowadzeniu transakcji dałoby to kanadyjskiej grupie status większościowego akcjonariusza spółki.

„Obecnie oczekuje się, że Wezwanie, o ile zakończy się powodzeniem, zostanie sfinalizowane nie później niż w grudniu 2026 r.” – czytamy w komunikacie Żabki.

– To przełomowa inwestycja dla Couche-Tard i ważny etap na naszej ścieżce wzrostu. Żabka zbudowała jeden z najbardziej imponujących biznesów convenience w Europie [...]. Zamierzamy wspierać dalszy rozwój Żabki, jednocześnie czerpiąc z jej mocnych stron w takich obszarach jak oferta gastronomiczna, zaangażowanie klientów w kanałach cyfrowych, programy lojalnościowe, marki własne, łańcuch dostaw, logistyka i innowacje – mówi prezes Alimentation Couche-Tard Alex Miller.

Przejęcie będzie wymagało też zgód regulatorów. Zielone światło będą musiały dać m.in. Komisja Europejska lub UOKiK, a także rumuńskie i unijne organy nadzorujące inwestycje zagraniczne oraz pomoc publiczną.

Alimentation Couche-Tard oczekuje sfinansowania transakcji poprzez udostępnione finansowanie dłużne, gwarantowane przez J.P. Morgan, przy udziale National Bank of Canada Capital Markets oraz The Bank of Nova Scotia.

Czy Kanadyjczycy zdejmą Żabkę z giełdy?

„W przypadku osiągnięcia przez Couche-Tard co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w Żabce spółka zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji (squeeze-out) oraz podjąć działania niezbędne do wycofania akcji Żabki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – czytamy.

Przedstawiciele spółki podkreślają jednak, że wysoki próg oznacza, iż nie ma pewności, że dojdzie do wycofania Żabki z giełdy. Aby przejąć wszystkie akcje, Kanadyjczycy musieliby wyłożyć 32,62 mld zł.

Żabka jest notowana na GPW od października 2024 r.

Nie udało się Japończykom, uda się Kanadyjczykom?

Ogłoszenie zamiaru przejęcia akcji Żabki przez kanadyjską Alimentation Couche-Tard nadeszło niecały tydzień po tym, jak rezygnację z inwestycji w polską grupę ogłosił japoński konglomerat Seven & i Holding.

„Spółka nie była w stanie osiągnąć porozumienia ze sprzedającym na warunkach, które uznałaby za leżące w najlepszym interesie akcjonariuszy Seven & i oraz innych interesariuszy” – tłumaczyli przedstawiciele japońskiego giganta.

Inwestycja miała sięgnąć od kilku do kilkunastu miliardów złotych.

Źródło: PAP, XYZ