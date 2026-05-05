05.05.2026 18:02

Zmiana na stanowisku prezesa Żabki. Funkcję w 2027 r. obejmie Tomasz Blicharski

Żabka Polska poinformowała o planowanych zmianach w składzie rady dyrektorów spółki. Od 1 stycznia 2027 r. funkcję prezesa Żabki ma objąć Tomasz Blicharski. Obecny prezes Tomasz Suchański zamierza z dniem 31 grudnia 2026 r. złożyć rezygnację z pełnienia funkcji.

Jak podano w komunikacie, rada dyrektorów grupy Żabka w związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnej kadencji rady (co nastąpi w dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego za 2025 r.) zaproponowała walnemu zgromadzeniu skład rady na kolejną kadencję.

Zgodnie z rekomendacją, obecny prezes Tomasz Suchański miałby zostać powołany na kolejną kadencję w okresie do 31 grudnia 2026 r. jako CEO grupy i przewodniczący rady dyrektorów, a od 1 stycznia 2027 r. do dnia zakończenia kadencji jako dyrektor niewykonawczy.

„W związku z powołaniami, o których mowa powyżej, Tomasz Suchański zamierza złożyć z dniem 31 grudnia 2026 r. rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Żabka Polska oraz przewodniczącego komitetu zarządzającego spółki" – podano w komunikacie.

Od 1 stycznia 2027 r. w skład rady dyrektorów wejść miałby jako CEO grupy Tomasz Blicharski. Jego powołanie miałoby nastąpić na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r.

Tomasz Blicharski pełni obecnie funkcję wiceprezesa Żabka Polska, a także dyrektora ds. strategii i rozwoju w grupie Żabka. Jest tam też członkiem komitetu zarządzającego. Z Żabką związany jest od 11 lat.

„W związku z powołaniem, o którym mowa powyżej, począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. Tomasz Blicharski obejmie funkcję prezesa zarządu Żabka Polska oraz przewodniczącego komitetu zarządzającego spółki" – podała grupa.

Oprócz tego rada dyrektorów grupy Żabka rekomenduje powołanie w skład rady Istvána Szöke, Stephana Schäliego, Olgi Grygier-Siddons, Anny Marii Pawlak-Kuligi oraz Krzysztof Anioł.

„Krzysztof Krawczyk poinformował Radę Dyrektorów o rezygnacji z zamiaru ubiegania się o powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną kadencję" – podano w komunikacie.

Jak opisywaliśmy w XYZ, w marcu Krzysztof Krawczyk ogłosił odejście z CVC Capital Partners po 11 latach. „Postanowiłem zrobić krok naprzód i zrobić miejsce na to, co przyniesie przyszłość" – zapowiadał wtedy. Portfolio CVC w Polsce obejmuje m.im. właśnie Żabkę.

Żabka wypłaci dywidendę

Zmiana na stanowisku prezesa to nie jedyne ważne ogłoszenie z Żabki. Rada Dyrektorów zarekomendowała walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 124,57 mln euro, czyli około 530 mln zł. Na każdą akcję przypadłaby więc dywidenda o wartości 0,53 zł.

Dniem ustalenia dywidendy byłby 27 lipca br. Pieniądze trafiłyby do akcjonariuszy ostatniego dnia lipca.

Jeśli zgromadzenie akcjonariuszy wyrazi zgodę na wypłatę dywidendy, będzie to pierwsza w historii taka operacja Żabki po debiucie giełdowym. Przypomnijmy,  Żabka Group zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w październiku 2024 roku.

Pierwsza Żabka pojawi się na polskim lotnisku
Tomasz Suchański (z lewej) i Tomasz Blicharski. Szefowie Żabki. Fot. mat. prasowe
