Kurs Żabki mocno w górę po doniesieniach o zainteresowaniu ze strony japońskiego giganta

Notowania Grupy Żabka mocno zwyżkują w reakcji na nieoficjalne doniesienia o tym, że japoński koncern detaliczny Seven & i prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia udziałów w spółce.

Na zdjęciu sklep sieci Żabka. Fot. Lukasz Czajkowski/Getty Images

O godz. 10.55 kurs Żabki rósł 9,1 proc. do 30,6 zł. W tym czasie WIG20 szedł w górę 0,63 proc.

Bloomberg poinformował, powołując się na japońską agencję Nikkei, że Seven & i, japoński koncern detaliczny, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów 7-Eleven, prowadzi rozmowy w sprawie nabycia udziałów w polskiej sieci Żabka.

„Seven & i Holdings Co. prowadzi rozmowy dotyczące inwestycji w Żabka Group SA, największego operatora sklepów convenience w Polsce. Spółka chce w ten sposób przyspieszyć swoją ekspansję w Europie" – czytamy.

Jak podała Nikkei, rozwój sieci 7-Eleven w Europie pozostaje wolniejszy niż na jej głównych rynkach – w USA i Japonii. Inwestycja w Żabkę mogłaby to zmienić.

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Źródło: PAP, XYZ. Planujemy większy tekst na ten temat