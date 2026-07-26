Kategoria artykułu: Lifestyle
Coolcation, spontaniczne wyjazdy i planowanie z AI. Nowe trendy zmieniają podróże Polaków
Zamiast wypoczynku na rozgrzanej plaży – podróże do krajów o umiarkowanym klimacie. Coraz więcej Polaków wybiera chłodniejsze kierunki, otwiera się na wyjazdy pełne niespodzianek i pozwala sztucznej inteligencji zaplanować urlop. Problem w tym, że nawet podczas wakacji wielu z nas nie potrafi w pełni odpocząć.
26.07.2026, 05:28
Norwegia jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków podróży Polaków w ramach coolcation. Fot. Materiały prasowe Kiwi.com
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega coolcation i ile kosztuje.
- Czy Polacy spontanicznie planują wakacyjne wyjazdy.
- Czy rzeczywiście potrafimy odpocząć podczas urlopu.