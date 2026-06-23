Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Morze najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym Polaków. Zobacz ranking najlepszych plaż nad Bałtykiem
Według Polskiej Organizacji Turystycznej ponad połowa Polaków w tym roku planuje wakacje w kraju, a ich głównym kierunkiem podróży jest polskie morze. Publikujemy coroczny ranking najlepszych plaż nad Bałtykiem.
23.06.2026, 14:53
Polskie morze ciągle pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków. Fot. Kuba Szymek
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są tegoroczne plany wakacyjne Polaków.
- Ile planujemy wydać na urlop latem 2026 roku.
- Jakie są najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem.