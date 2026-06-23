Morze najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym Polaków. Zobacz ranking najlepszych plaż nad Bałtykiem

Jak wynika z raportu „Wakacyjne plany Polaków 2026” przygotowanego przez Grupę Pingwina, Trivernę i Małopolską Organizację Turystyczną, Polska pozostaje najważniejszym kierunkiem wakacyjnych wyjazdów Polaków. Łącznie 51,5 proc. badanych planujących letni wypoczynek wybiera podróże w kraju. Największą popularnością cieszy się polskie morze, które wskazuje 22,4 proc. respondentów. Kolejne 16,5 proc. planuje wyjazd w inne miejsca w Polsce, a 12,5 proc. wybiera góry.

– Letni wypoczynek coraz rzadziej kojarzy się wyłącznie z wyjazdem nad morze. Polacy coraz częściej szukają aktywności, kontaktu z naturą i miejsc, które pozwalają połączyć odpoczynek z ruchem oraz lokalnymi doświadczeniami – mówi Karolina Hanik, dyrektor ds. komunikacji w Grupie Pingwina.

Ponad połowa Polaków spędzi urlop w kraju

Według badania 58 proc. Polaków planuje spędzić urlop w kraju, a 34 proc. zagranicą. Wśród ankietowanych najpopularniejszym kierunkiem jest polskie morze.

– Polacy lubią podróżować po kraju i najczęściej wybierają polskie morze. W dalszej kolejności mamy góry, jeziora, inne miasta i polską wieś – wylicza Joanna Węglarczyk, dyrektor departamentu planowania i rozwoju w Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

Jak dodaje, Polacy najczęściej na wakacje wybierają województwo pomorskie, w drugiej kolejności Małopolskę, województwo zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.

– Niezależnie od tego, czy Polacy organizują swój główny, najdłuższy i najbardziej kosztowny wyjazd w kraju, czy za granicą, to drugi krótszy urlop jest najczęściej wyjazdem krajowym. Zatem jeżeli w wakacje wybieramy się na odpoczynek dwa razy, to przynajmniej jeden z tych wyjazdów jest w Polsce – zaznacza Joanna Węglarczyk.

Bałtyk najbardziej oblegany latem

Z kolei według najnowszego Barometru Providenta najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem Polaków są kraje europejskie – tak wskazuje 27 proc. respondentów. Wyjazdy europejskie są szczególnie popularne wśród najmłodszej grupy ankietowanych. W grupie 18-24 lata wybiera je 40,7 proc. badanych. Niemal równie często Polacy wybierają polskie morze, które pojawia się w odpowiedziach 25,6 proc. badanych. Dalej znalazły się polskie góry (14,7 proc.), wyjazd poza Europę (8,9 proc.), wieś (8,1 proc.), polskie miasta (7,6 proc.) oraz Mazury (5,3 proc.). Co ciekawe, chociaż wakacje za pasem, to 17,5 proc. ankietowanych nadal nie wie, dokąd pojedzie.

– Wyniki naszego badania pokazują, że wakacje są dla Polaków ważne, ale coraz częściej planowane bardzo pragmatycznie. Najczęściej wybierany jest wyjazd do tygodnia, a więc taki, który łatwiej dopasować zarówno do budżetu domowego, jak i obowiązków zawodowych czy rodzinnych. Widać też, że część osób wciąż odkłada decyzję. Niepewność dotycząca miejsca wyjazdu czy samego terminu może wynikać właśnie z kalkulowania kosztów – komentuje Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska.

Brak pieniędzy najczęstszym powodem rezygnacji z urlopu

Najczęstszą barierą dla osób, które nie wyjadą w tym sezonie na wakacje, pozostaje brak pieniędzy. Wskazuje go 57,9 proc. ankietowanych z tej grupy. Kolejne powody to brak potrzeby wyjazdu i preferowanie odpoczynku w domu (17,5 proc.), kwestie zdrowotne (15,9 proc.), obowiązki rodzinne (11,8 proc.), trudności ze znalezieniem opieki dla zwierzęcia lub zwierząt domowych (8,2 proc.), remont lub inne ważne zobowiązania (8,2 proc.), brak osoby towarzyszącej (7 proc.) oraz brak możliwości wzięcia urlopu w pracy (4 proc.).

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Ile Polacy planują wydać na wakacje?

Według Barometru Providenta Polacy planują wydać na wakacyjny wyjazd głównie kwoty w przedziale 2001–4000 zł. Taki budżet deklaruje 19,9 proc. badanych. Niższe widełki od 1001 do 2000 zł wybrało 15,3 proc. respondentów. Stosunkowo duży odsetek ankietowanych planuje wydatki powyżej 4000 zł. Co siódmy (14,2 proc.) zakłada budżet w granicach 4001-6000 zł. Z kolei niemal jeden na dziesięciu (9,6 proc.) kwoty rzędu 6001-8000 zł. Na wakacje kosztujące ponad 10 000 zł zdecydowało się 6,9 proc. Polaków, a 5,3 proc. wybrało przedział od 8001 do 10 000 zł. Jednocześnie 7,2 proc. chce na tegoroczny urlop przeznaczyć do 1000 zł. Natomiast ponad jedna piąta (21,6 proc.) nie potrafi jeszcze określić planowanego budżetu.

– Polacy podchodzą do wakacyjnych wydatków ostrożnie. Zdecydowana większość chce finansować urlop ze środków własnych – oszczędności, bieżących dochodów albo połączenia tych dwóch źródeł. To pokazuje dużą świadomość finansową, ale również presję, jaką koszty wypoczynku wywierają na domowe budżety. Dla wielu rodzin decyzja o wakacjach jest efektem wcześniejszego planowania i odkładania pieniędzy – dodaje Karolina Łuczak z Provident Polska.

Wśród osób, które finansują wyjazd przynajmniej częściowo z oszczędności, 36,2 proc. odkładało na ten cel krócej niż sześć miesięcy. 32,4 proc. – od siedmiu do 12 miesięcy. 7,9 proc. oszczędzało dłużej niż rok, natomiast 23,4 proc. nie potrafi określić, jak długo gromadziło środki.

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Plaża Roku 2026: Ustka przed Świnoujściem i Dźwirzynem

Ponieważ polskie morze cieszy się bardzo dużą popularnością, magazyn Travelist we współpracy z POT kolejny raz przygotował Ranking Polskich Plaż. Co ciekawe, w rankingu po 13 latach doszło do zmiany lidera. Tytuł Plaży Roku 2026 zdobyła Ustka. Na podium głównego zestawienia znalazły się również Świnoujście. Zostało nagrodzone we wszystkich pięciu kategoriach, w których było nominowane. Na podium było też Dźwirzyno – nadbałtycka perełka o dużym potencjale turystycznym.

Oprócz Plaży Roku internauci głosowali również w pięciu kategoriach tematycznych. W każdej z nich eksperci Travelist.pl i Polskiej Organizacji Turystycznej wytypowali po 10 nominowanych miejsc, a o końcowej kolejności zadecydowały głosy plażowiczów. Dodajmy, że na najlepsze plaże nad Bałtykiem oddano ponad 18 tys. głosów.

Za najlepszą Plażę dla rodzin została uznana Ustka, wyprzedzając Świnoujście i Łebę. To drugi tegoroczny triumf Ustki i potwierdzenie, że miasto bardzo dobrze odpowiada na potrzeby osób podróżujących z dziećmi. W kategorii Najlepsza plaża dla aktywnych zwyciężyło Świnoujście, a na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio Kołobrzeg i Jastarnia.

Tytuł Najpiękniejszej INSTAplaży po raz kolejny trafił do Helu, który wyprzedził Świnoujście oraz Gdynię Orłowo. Za plażę najbardziej tętniącą życiem internauci uznali Kołobrzeg, drugie miejsce zajęło Świnoujście, a trzecie Sopot.

Nowością tegorocznej edycji była kategoria Najbardziej klimatyczna dzika plaża. Jej zwycięzcą zostało Mikoszewo, a kolejne miejsca zajęły Wisełka i Stilo.

– Wprowadzając kategorię dzikich plaż, chcieliśmy pokazać, że polskie wybrzeże to nie tylko duże, najbardziej popularne kurorty. To też miejsca, w których najważniejsze są cisza i bliskość natury. To wyróżnienie miało zwrócić uwagę na mniej oczywiste fragmenty polskiego wybrzeża. Są położone z dala od największych promenad, często wymagające dłuższego spaceru, by w ogóle się do nich dostać – podkreśla Marek Świrkowicz z magazynu Travelist.

Lista plaż 2026 roku

Poniżej publikujemy zwycięzców we wszystkich kategoriach:

Plaża Roku

Ustka (15,9 proc. głosów)

Świnoujście (13,8 proc.)

Dźwirzyno (7,9 proc.)

Najlepsza plaża dla rodzin

Ustka (19,6 proc. głosów)

Świnoujście (16,6 proc.)

Łeba (11,3 proc.)

Najlepsza plaża dla aktywnych

Świnoujście (18,5 proc. głosów)

Kołobrzeg (14,9 proc.)

Jastarnia (11,8 proc.)

Najpiękniejsza INSTAplaża

Hel (19,7 proc. głosów)

Świnoujście (15,2 proc.)

Gdynia Orłowo (13,2 proc.)

Plaża najbardziej tętniąca życiem

Kołobrzeg (14,9 proc. głosów)

Świnoujście (14,2 proc.)

Sopot (13,9 proc.)

Najbardziej klimatyczna dzika plaża

Mikoszewo (17,5 proc. głosów)

Wisełka (15,8 proc.)

Stilo (15,1 proc.)