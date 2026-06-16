Kategoria artykułu: Biznes
Idą po miliony do internautów, a nie tylko do banku. Deweloperzy sięgają po crowdfunding
Deweloperzy coraz częściej szukają kapitału poza bankami. Jednym z beneficjentów tego trendu staje się crowdfunding pożyczkowy, który po zmianach regulacyjnych próbuje zdobyć trwałe miejsce na rynku nieruchomości.
16.06.2026, 05:30
Czy crowdfunding zastąpi banki? Dla deweloperów to nie alternatywa, ale sposób na dywersyfikację źródeł finansowania. Fot. Kelly Redinger/Design Pics/Getty Images Plus
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego deweloperzy coraz częściej sięgają po crowdfunding pożyczkowy.
- Co zmieniły unijne regulacje dotyczące finansowania społecznościowego.
- Czy crowdfunding może stać się trwałym elementem finansowania rynku nieruchomości.