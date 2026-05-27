27.05.2026

Shoper prezentuje asystenta AI dla biznesu. „To demokratyzacja analityki”

Shoper przedstawił nowe funkcjonalności dla klientów. Wśród nich wyróżnia się robo_Folks – asystent AI generujący wnioski i rekomendacje na podstawie raportów. „Kiedyś takie wsparcie było przywilejem dużych graczy, teraz jest u Was” – mówią przedstawiciele firmy. Zapowiadają, że to nie jest ich ostatnie słowo.

W środę Shoper ogłosił wprowadzenie 15 nowych funkcjonalności. Wszystkie mają wejść w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Chodzi o uproszczenie panelu, wprowadzenie cyfrowych kart podarunkowych i mechanizmu upraszczającego zwroty czy stworzenie różnych szablonów dla sprzedawców oferujących różne kategorie produktów.

Spółka chce też uprościć przedsiębiorcom wejście na rynki zagraniczne przez automatyczny mechanizm zmieniający język strony i walutę w zależności od lokalizacji klienta.

Najważniejszą nowinką są jednak raporty i to, co ma się z nimi dziać.

W czerwcu w systemie pojawią się raporty tworzone w oparciu o dane zbierane przez platformę. Z kolei od lipca asystent biznesowy AIrobo_Folks – na ich podstawie będzie tworzył wnioski i rekomendacje, szukając pól do poprawy i optymalizacji działania biznesu.

Kiedyś takie wsparcie kosztowało dziesiątki tysięcy i było przywilejem dużych graczy. Teraz jest w Waszym panelu. To demokratyzacja analityki” – mówi Łukasz Bałec, head of AI product.

Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa” – zapowiada Sandra Olszewska, marketing automation specialist.

21 maja cyber_Folks ogłosił połączenie z Shoperem, którego przejął 1,5 roku wcześniej. Decyzję o połączeniu podejmą akcjonariusze obu spółek podczas najbliższych Walnych Zgromadzeń.

Od 2025 r., po przejęciu PrestaShop przez Grupę cyber_Folks, Shoper działa w ramach jednego z największych ekosystemów technologicznych dla e-commerce w Europie. Obejmuje on około 700 tys. sprzedawców i jest obecny na kluczowych rynkach Europy Zachodniej.

Shoper przedstawił robo_Folks – asystenta AI generującego wnioski i rekomendacje na podstawie raportów.
