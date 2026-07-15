Władze PiS zobowiązały działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina

Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przyjęło uchwałę zobowiązującą członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji o charakterze politycznym w ramach ugrupowania. Chodzi przede wszystkim o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina.

Poseł PiS Jacek Sasin poinformował o zakończeniu działalności utworzonego przez siebie stowarzyszenia „Po pierwsze Polska”. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Wkrótce po tej decyzji poseł PiS Jacek Sasin poinformował o zakończeniu działalności utworzonego przez siebie stowarzyszenia „Po pierwsze Polska”.

Po posiedzeniu władz partii Sasin powiedział dziennikarzom, że PiS „musi być partią jednolitą”. Podczas spotkania zadeklarował w imieniu swoim i członków „Po pierwsze Polska”, że podporządkują się oni decyzji kierownictwa – relacjonował polityk dziennikarzom. Niedługo potem we wpisie na platformie X poinformował o zakończeniu działalności stowarzyszenia.

„Zgodnie z decyzją Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa PiS zakończyliśmy działalność stowarzyszenia (...). Wszystkie działania, projekty i inicjatywy rozpoczęte oraz zaplanowane w ramach stowarzyszenia będą teraz realizowane w strukturach PiS” – napisał Sasin.

Zgodnie z decyzją Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zakończyliśmy działalność stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska”. Od pierwszego dnia naszym celem była jedność Prawa i Sprawiedliwości. Pozostajemy lojalni wobec naszej formacji oraz… — Jacek Sasin (@SasinJacek) July 15, 2026

W środę po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował o uchwale podjętej przez kierownictwo partii. Przekazał, że dotyczy ona „zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej i politycznej" ugrupowania. Według Bochenka w uchwale wskazano m.in. „Rozwój Plus” oraz „Po pierwsze Polska” jako takie właśnie organizacje.

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Bochenek poinformował ponadto, że jeszcze w środę do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane zostanie oświadczenie, w którym „będą mieli oświadczyć, że nie są członkami takiej organizacji”. Dodał, że czas na wypełnienie oświadczenia wynosi siedem dni od czwartku.

Rzecznik PiS zaznaczył też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”.

Źródło: PAP/XYZ