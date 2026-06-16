Kategorie artykułu: Biznes Świat
Debiut SpaceX wywołał boom na spółki kosmiczne. Inwestorzy rzucili się na akcje
Szum wokół debiutu SpaceX doprowadził do szaleństwa w giełdowym sektorze kosmicznym. W ostatnich miesiącach wzrosty kursów sięgają kilkuset procent. Duży ruch powiązany z branżą widać nawet na rynkach prywatnych. Sprawdzamy, które podmioty zyskały najwięcej, a które mogą dopiero wzbudzić zainteresowanie.
16.06.2026, 03:30
Oczywiście największym beneficjentem debiutu giełdowego SpaceX jest Elon Musk, którego majątek przekroczył bilion dolarów. Fot. Spencer Platt/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które spółki giełdowe najbardziej skorzystały na oczekiwaniach związanych z debiutem SpaceX.
- Dlaczego operatorzy posiadający widmo częstotliwości stali się atrakcyjnym celem dla inwestorów.
- Jak boom wokół SpaceX wpłynął na finansowanie prywatnych firm działających w sektorze kosmicznym.