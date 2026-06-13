Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Elon Musk obiecuje AI na orbicie. Inwestorzy uwierzyli w kosmiczną wizję SpaceX
Centra danych AI wiążą się z hałasem, zużyciem wody oraz presją na ceny prądu. Elon Musk chce rozwiązać ten problem, wysyłając infrastrukturę obliczeniową na orbitę. SpaceX zapowiada pierwsze testy kosmicznych centrów danych już w przyszłym roku
13.06.2026, 04:00
Założona przez Elona Muska firma SpaceX twierdzi, że w 2028 r. ruszy z technologią centrów danych na orbicie. Zasilanych energią słoneczną satelitów AI ma krążyć wokół nas milion. A przynajmniej SpaceX zawnioskowało o możliwość wyniesienia tylu. Fot. Marvin Joseph/The Washington Post via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie plany dotyczące centrów danych ma SpaceX Elona Muska.
- Jakie korzyści firma wiąże z przeniesieniem infrastruktury AI na orbitę.
- Co budzi wątpliwości i zastrzeżenia w pomyśle centrów danych w kosmosie.