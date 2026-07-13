Kategoria artykułu: Biznes
Deweloper obrywa za cały rynek. Raport pokazuje, co naprawdę złości internautów
Deweloper stał się w sieci symbolem wszystkich problemów mieszkaniowych. Z raportu Res Futura wynika jednak, że większość zarzutów dotyczy flippingu, cen i polityki państwa, a rozmowa o najmie dotyczy bardziej konkretów niż emocji.
13.07.2026, 04:15
– Opinie na temat deweloperów są w największym stopniu kształtowane przez osoby, które kupiły mieszkanie na rynku pierwotnym. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego deweloperzy stali się w internecie zbiorczym adresatem frustracji związanej z całym rynkiem mieszkaniowym.
- Które tematy dominują w sieciowej debacie o najmie i gdzie kumulują się najsilniejsze negatywne emocje.
- Jak bardzo zły wizerunek branży wynika z realnych doświadczeń klientów, pomieszania pojęć i odpowiedzialności różnych uczestników rynku.