Planistyczny paraliż coraz bliżej. Czy reforma uderzy w inwestorów i młode rodziny?

Do 31 sierpnia 2026 r. każda gmina w Polsce musi uchwalić plan ogólny. To już trzeci i – zgodnie z zapowiedziami – ostateczny termin tej reformy. Najnowsze dane pokazują, że dla wielu samorządów może być on nierealny, a konsekwencje opóźnień odczują nie tylko urzędy, lecz także cały rynek nieruchomości.

Plan ogólny ma zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i stać się aktem prawa miejscowego. To fundamentalna zmiana w systemie planowania przestrzennego w Polsce.

Warto wiedzieć Plan ogólny gminy Plan ogólny to akt prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy dla całego obszaru gminy, z wyjątkiem m.in. morskich wód wewnętrznych oraz części terenów zamkniętych. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Nowy dokument zastępuje dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Różnica jest zasadnicza: studium było dokumentem kierunkowym, a plan ogólny będzie miał rangę prawa miejscowego. Źródło: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 13a; Ministerstwo Rozwoju i Technologii, „Reforma planowania przestrzennego”.

Skala zaległości w liczbach

Dane zebrane przez platformę OnGeo nie pozostawiają złudzeń co do tempa reformy.

– Prace nad planami ogólnymi w gminach pozostają w toku, jednak ich stopień zaawansowania jest silnie zróżnicowany i w wielu przypadkach niewystarczający. Według dostępnych danych jedynie 267 gmin zakończyło procedurę uchwalenia planu ogólnego, co wskazuje na istotną lukę wdrożeniową w skali kraju – mówi Marlena Biernacka, analityczka platformy OnGeo.

To zaledwie 10,8 proc. wszystkich 2479 polskich gmin. Aż 118 samorządów nie podjęło nawet uchwały o przystąpieniu do prac. Kolejnych 705 gmin formalnie rozpoczęło procedurę, ale nie ma jeszcze gotowego projektu. Najliczniejsza grupa, 1392 gminy, opublikowała projekt planu, lecz nie zdążyła go uchwalić.

Nieco świeższe dane rynkowe pokazują, że tempo prac przyspiesza, choć wciąż zbyt wolno, biorąc pod uwagę sierpniowy termin.

– Największym zagrożeniem jest paraliż inwestycyjny. Z początkiem lipca 286 gmin uchwaliło plan ogólny, co stanowi zaledwie ok. 10 proc. gmin w całej Polsce. Liczba ta i tak znacząco wzrosła, gdyż w maju 2026 r. odnotowano, że plan ogólny uchwaliło zaledwie 4 proc. wszystkich gmin – mówi Karolina Furmańska, dyrektorka ds. sektora mieszkaniowego w Cushman & Wakefield.

Wzrost z 4 do 10 proc. w ciągu dwóch miesięcy może robić wrażenie. To jednak wciąż margines w porównaniu ze wszystkimi gminami. W podobnym tonie wypowiada się Paweł Goryl, prawnik z Kancelarii INLEGIS, zwracając uwagę na drugą stronę tej statystyki.

– Do 30 czerwca udało się opublikować te strategiczne dokumenty zaledwie w ok. 10 proc. gmin. Co więcej, wciąż istnieje sporo samorządów, które nawet nie podjęły uchwał o przystąpieniu do prac nad planami – zauważa Paweł Goryl.

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Regionalne przepaści

Zaawansowanie prac znacznie różni się między województwami. Liderem jest województwo lubuskie, gdzie plan ogólny uchwaliło już 28 proc. gmin. Dobrze wypadają też województwa wielkopolskie (16,8 proc.) i śląskie (15,6 proc.). Na przeciwnym biegunie jest województwo świętokrzyskie, gdzie plan ma zaledwie 1 proc. gmin oraz województwo podkarpackie z wynikiem 2,5 proc.

Osobny problem stanowią gminy, które nie podjęły nawet uchwały o przystąpieniu do prac. Najgorzej wypada województwo małopolskie, gdzie dotyczy to aż 16,4 proc. samorządów. Wysoki odsetek takich gmin widać także w innych regionach, co pokazuje, że część samorządów jest dopiero na początku tego procesu.

Małopolskie wypada podwójnie źle. To region z najwyższym odsetkiem gmin bez uchwały o przystąpieniu do prac i jednym z najniższych wskaźników uchwalonych planów.

Różnice między województwami trudno tłumaczyć wyłącznie wielkością regionu. Mazowieckie, największe pod względem liczby gmin (314), radzi sobie przeciętnie w porównaniu z resztą kraju. Znacznie mniejsze województwo lubuskie, liczące zaledwie 82 gminy, jest w tej statystyce liderem w całej Polsce. Wygląda więc na to, że o tempie prac decydują raczej lokalne zasoby kadrowe i organizacja urzędów niż skala samego zadania.

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Co grozi gminom po 31 sierpnia?

– Przepisy nie przewidują wprost sankcji za spóźnienie, ale konsekwencje będą dotkliwe. 31 sierpnia 2026 r. – po kilkukrotnym przesunięciu terminu – ostatecznie wygasną studia uwarunkowań. Bez studium i planu ogólnego gmina będzie w praktyce planistycznie sparaliżowana: nie uchwali nowego planu miejscowego ani jego zmiany, nie wyda też nowych decyzji o warunkach zabudowy. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone przed tą datą. Zablokowana zostanie także ścieżka Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych – mówi Andrzej Zabojski, radca prawny specjalizujący się w prawie budowlanym i planowaniu przestrzennym.

Przepisy nie przewidują wprost sankcji za spóźnienie, ale konsekwencje będą dotkliwe.

W podobnym tonie wypowiada się Marlena Biernacka, opisując skalę luki systemowej po stronie samorządów.

– Nieuchwalenie planu ogólnego w terminie będzie skutkować poważnymi ograniczeniami systemowymi w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej. Wraz z utratą mocy studium uwarunkowań, gminy zostaną pozbawione podstawowego instrumentarium planistycznego – podkreśla Marlena Biernacka.

Gmina bez planu ogólnego traci więc niemal wszystkie narzędzia polityki przestrzennej naraz. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji prywatnych, jak i publicznych.

Presja finansowa i nowe bariery prawne

Do problemów prawnych dochodzi presja finansowa związana z unijnym dofinansowaniem reformy.

– Uchwalenie planów przez co najmniej 50 proc. gmin do końca sierpnia to kamień milowy KPO, od którego zależy rozliczenie ponad 457 mln zł przeznaczonych na ich opracowanie. Gminom grozi więc paraliż inwestycyjny i ryzyko utraty dofinansowania – mówi Andrzej Zabojski.

Przy obecnym tempie próg 50 proc. wciąż jest daleko. Krajowy Plan Odbudowy przewidział istotne środki na wsparcie samorządów w tej reformie, ale wypłata pieniędzy zależy od konkretnego wskaźnika realizacji. Jeśli połowa gmin nie zdąży, kraj może nie rozliczyć całej transzy z Brukseli.

Zablokowana ścieżka Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych to dla inwestorów kolejna dotkliwa strata, bo miała zastąpić dotychczasową specustawę mieszkaniową.

– Fundamentem specjalnego planu miejscowego, jakim jest ZPI, są negocjacje z gminą oraz zawarcie umowy urbanistycznej określającej zasady współpracy i wzajemne zobowiązania między inwestorem a gminą. Warto dodać, że docelowo ZPI całkowicie zastępuje tzw. specustawę mieszkaniową, czyli ustawę z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. lex deweloper – twierdzi Karolina Furmańska.

Reforma niesie też inne, mniej oczywiste ograniczenia, które dopiero wkrótce wejdą w życie. Dochodzi do tego niepewność związana z samym otoczeniem regulacyjnym.

– Co więcej, od 2027 r. występowanie o WZ zostanie ograniczone do węższego kręgu podmiotów, co może dodatkowo utrudnić dotychczasowy proces przygotowywania inwestycji i badania potencjału nieruchomości. Do tego wszystkiego dochodzą różnice w interpretacji przepisów, ich ciągłe zmiany oraz wciąż brak niektórych rozporządzeń, np. w sprawie Rejestru Urbanistycznego, obowiązującego w teorii od 1 lipca – zauważa Karolina Furmańska.

Ryzyko dla deweloperów i inwestorów

Największe ryzyko dotyczy działek, które nie mają jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego. To około dwie trzecie powierzchni kraju.

– Jeśli gmina nie zdąży z planem ogólnym, po 31 sierpnia nie wyda tam nowych decyzji o warunkach zabudowy – aż do wejścia planu w życie. Dla deweloperów oznacza to zamrożenie banków ziemi: grunt kupiony pod inwestycję może przez wiele miesięcy być zablokowany pod tę inwestycję – dodaje Andrzej Zabojski.

Największe ryzyko dotyczy działek, które nie mają jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego. To około dwie trzecie powierzchni kraju.

Kluczowe jest więc złożenie wniosków o WZ jeszcze przed końcem sierpnia, bo takie decyzje zachowają ważność na dotychczasowych zasadach. Nowy problem dotyczy jednak także gruntów, które formalnie znajdą się poza strefą przewidzianą pod zabudowę.

– Jeśli inwestor posiada nieruchomość bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie zdąży wystąpić o warunki zabudowy przed końcem sierpnia 2026 r., lub jeśli gmina uchwali plan ogólny, ale nieruchomość znajdzie się poza tzw. Obszarem Uzupełnienia Zabudowy, taka działka z dnia na dzień może stać się nieinwestycyjna albo horyzont inwestycji znacząco odsunie się w czasie – podkreśla Karolina Furmańska.

Dlatego eksperci rynku radzą na bieżąco monitorować projekty planów ogólnych publikowane przez gminy, zanim staną się one prawem miejscowym.

Zamrożony rynek nieruchomości

Skutki opóźnień odczują nie tylko duże firmy deweloperskie, ale też osoby prywatne planujące budowę pierwszego domu.

– Stan niepewności zamrozi rynek nieruchomości, co negatywnie odczują właściciele, pośrednicy, instytucje bankowe oraz potencjalni inwestorzy. Problem uderzy nie tylko w deweloperów, ale przede wszystkim w osoby planujące budowę pierwszego domu. Młode rodziny nie zaryzykują zakupu działki, jeśli nie będą miały pewności, że można ją zabudować – mówi Paweł Goryl.

Ryzyko dla młodych rodzin to jedna strona problemu. Druga dotyczy samego procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na wczesnym etapie.

– Opóźnienia w planach ogólnych oznaczają przede wszystkim większą niepewność inwestycyjną. Na etapie podejmowania decyzji o zakupie działki trudno jednoznacznie ocenić, czy w ostatecznie uchwalonym planie ogólnym zabudowa mieszkaniowa będzie dozwolona i w jakiej skali – mówi Ewa Palus, główna analityczka portalu Tabelaofert.pl.

Mniej mieszkań w kolejnych latach

Efekty tej niepewności nie będą widoczne od razu. Realnie wpłyną jednak na przyszłą podaż mieszkań.

– Ryzyko dotyczy nowych inwestycji, które są na bardzo wczesnym etapie przygotowania lub dla których dopiero zabezpieczane są grunty. Największe konsekwencje będą widoczne nie od razu, lecz w kolejnych latach. Jeśli mniej projektów będzie przechodziło przez etap przygotowania, to za jakiś czas może to oznaczać mniejszą liczbę mieszkań wprowadzanych do sprzedaży – twierdzi Ewa Palus.

Paweł Goryl idzie o krok dalej. Jego zdaniem to same gminy stracą najwięcej na własnej zwłoce.

– Paradoksalnie największymi przegranymi mogą się zatem okazać same gminy. Tym, którzy się spóźnią, szansa na rozwój może przejść obok nosa wyłącznie z powodu własnych zaniedbań – podsumowuje ekspert.

Gminy, które nawet nie zaczęły

Dane OnGeo pozwalają wskazać konkretne gminy, które do dziś nie podjęły uchwały o przystąpieniu do prac. To 118 samorządów w całej Polsce – od małych gmin wiejskich po miasta takie jak Żywiec, Skawina czy Krasnystaw.

Przy niecałych dwóch miesiącach do ustawowego terminu dla części z nich dogonienie reszty kraju jest już praktycznie niemożliwe. Nawet szybkie podjęcie uchwały o przystąpieniu nie pozwoli im dziś zdążyć z pełną procedurą do 31 sierpnia.

Dla mieszkańców i inwestorów oznacza to jedno: warto już dziś sprawdzić status prac w interesującej ich gminie. Lista tych, które nawet nie zaczęły, może być praktycznym ostrzeżeniem przed zakupem działki lub planowaniem inwestycji bez sprawdzenia lokalnych dokumentów.

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Reforma planowania przestrzennego trwa już trzy lata, a jej termin przesuwano trzykrotnie. Jeszcze jedno przesunięcie było możliwe, ale kolejnego raczej już nie będzie. Dane twardo pokazują jednak, że nawet ostatnia zmiana terminu nie rozwiąże problemów wielu gmin w Polsce.