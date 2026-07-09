Kategoria artykułu: Biznes
Planistyczny paraliż coraz bliżej. Czy reforma uderzy w inwestorów i młode rodziny?
Do 31 sierpnia 2026 r. gminy muszą uchwalić plany ogólne, ale dziś zrobiła to tylko niewielka część samorządów (nieco ponad 10 proc. gmin). Jeśli reforma się opóźni, inwestorzy mogą stracić możliwość uzyskiwania nowych WZ, a podaż mieszkań wyhamuje.
09.07.2026, 05:15
Wisła, miasto Adama Małysza, to jedna ze 118 gmin, które w ogóle nie rozpoczęły prac nad planem ogólnym. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile gmin w Polsce zdążyło uchwalić plan ogólny, a ile nawet nie rozpoczęło nad nim prac.
- Jakie konsekwencje prawne i finansowe czekają gminy, które nie uchwalą planu ogólnego do 31 sierpnia 2026 r.
- Jak brak planu ogólnego wpłynie na inwestorów, deweloperów i rynek mieszkaniowy w kolejnych latach.