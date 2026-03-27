27.03.2026 10:49

Na GPW nurkuje kurs Dino. Analityk XTB wskazuje powody

W trakcie porannych notowań na GPW kurs Dino notuje straty rzędu 17 proc.

Według stanu z ok. godz. 10.40 za jedną akcję płaci się 33,54 zł, o blisko 7 zł mniej niż na zamknięcie czwartkowych notowań.

Po zamknięciu notowań Dino opublikowało najnowsze wyniki finansowe

Opublikowane przez Dino wyniki za IV kw. 2025 r. okazały się niższe od oczekiwań. Dotyczy to zarówno zysku netto, jak i przychodów, ale też wskaźników EBIT i EBITDA.

Zysk netto jednostki dominującej grupy Dino Polska wyniósł 367,7 mln zł wobec 457 mln zł zakładanych przez rynek. W ujęciu rocznym spadł o 13 proc. Niższe od oczekiwań były też przychody, osiągając niecałe 8,9 mld zł wobec prognozowanych 8,97 mld zł. W porównaniu z IV kw. 2024 r. wzrosły o 15 proc.

Analityk XTB: liczby za IV kwartał rozczarowały najmocniej

– Opublikowany wczoraj raport kwartalny Dino Polska mocno rozminął się z oczekiwaniami analityków i inwestorów, co wywołało dziś silną reakcję rynku w postaci wyraźnej wyprzedaży akcji spółki – zauważa w komentarzu dla XYZ Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

Jak podkreśla, liczby za IV kwartał rozczarowały najmocniej.

– Gorsze wyniki są efektem ostrożniejszych zachowań konsumentów w ostatnich miesiącach roku oraz deflacji cen produktów spożywczych, co ograniczyło dynamikę sprzedaży i wpłynęło na niższe marże. Zarząd spółki zapowiedział działania mające na celu utrzymanie klientów w kolejnych kwartałach, co może zwiększać presję kosztową i ograniczać rentowność w przyszłości. Nawet przy dalszym wzroście przychodów czynniki kosztowe i operacyjne mogą sprawić, że zyski spółki pozostaną poniżej oczekiwań rynku. Dodatkowo należy pamiętać o potencjalnych podwyżkach dla pracowników, które dodatkowo będą miały wpływ na marże oraz finalne wyniki w kolejnych kwartałach – komentuje Sobierajski.

W kolejnych kwartałach na Dino czekają kolejne wyzwania

W jego ocenie wyraźna przecena akcji odzwierciedla zarówno rozczarowanie wynikami IV kwartału, jak i obawy inwestorów co do możliwych wyzwań w kolejnych okresach. Raport pokazuje, że wyniki spółki mogą odbiegać od prognoz rynkowych, a presja kosztowa i operacyjna może nadal ograniczać rentowność, co bezpośrednio wpływa na bieżące notowania akcji.

– Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że inwestorzy w swoich decyzjach reagują nie tylko na same liczby, ale także na zapowiedzi spółki dotyczące strategii utrzymania klientów i kosztów operacyjnych. Informacje o podwyżkach dla pracowników oraz intensyfikacji działań promocyjnych w kolejnych kwartałach wskazują na możliwe dalsze obniżenie marż, co w połączeniu z aktualnymi wynikami wzmacnia ostrożność rynku. Taki kontekst sprawia, że dzisiejsza przecena akcji jest jednocześnie reakcją na bieżące rozczarowanie wynikami, jak i na perspektywę utrzymującej się presji kosztowej w nadchodzących miesiącach – dodaje ekspert.

Sklep sieci Dino
Na zdjęciu sklep sieci Dino. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
