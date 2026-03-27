Sejm uchwalił ustawy umożliwiające wdrożenie obniżek cen paliw

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy i ustawę umożliwiającą obniżenie akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Za ustawą głosowało 428 posłów, przeciwko było 12 posłów.

Za nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym zagłosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Głosowanie za rozwiązaniami odgórnie obniżającymi ceny paliw zapowiedział wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– To z całą pewnością dobre rozwiązanie, ale jest tu pewien mankament – decyzje podejmują ministrowie poprzez rozporządzenia, to powinno być w ustawie – wyraził opinię Kaczyński.

Narzędzia obniżające ceny paliw mają być gotowe przed Wielkim Piątkiem

Zgodnie z zapowiedzią szefa rządu narzędzia umożliwiające wdrożenie obniżek cen paliw mają być gotowe jeszcze przed Wielkim Piątkiem, aby objąć okres zwiększonego ruchu w czasie świąt. Zwrócił jednak uwagę, że ostateczny poziom cen na stacjach będzie nadal uzależniony od sytuacji na rynkach światowych, w tym wahań cen ropy naftowej oraz paliw w hurcie. W 2026 r. Wielki Piątek wypada 3 kwietnia.

Jeśli sejm uchwali te ustawy, senat zajmie się nimi w piątek o godz. 14. Następnie tego samego dnia trafią one do podpisu prezydenta. Poparcie projektu przez PiS sugeruje, że nie zdecyduje się ona na weto w tej sprawie.

Projekt noweli ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy. Zgodnie z propozycją maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Zgodnie z treścią projektu podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania maksymalnej ceny w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku od towarów i usług dla paliw.

Projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym zakłada, że minister finansów będzie mógł rozporządzeniem obniżyć stawkę akcyzy na paliwa do 30 czerwca 2026 r. Obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie.

Sam koszt proponowanego przez rząd obniżenia podatku VAT na paliwo dla budżetu to miesięcznie około 900 mln zł. W przypadku akcyzy to 700 mln zł – podał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Czytaj także:

Źrodło: PAP. XYZ