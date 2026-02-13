Kategoria artykułu: Biznes
Dyrektywa równościowa w praktyce. Neutralność staje się normą, gorzej z jawnością płac
Jawność wynagrodzeń, zakaz pytania o poprzednią pensję i oferty pracy z neutralnymi płciowo nazwami stanowisk. Grudniowa nowela Kodeksu pracy miała otworzyć nowy rozdział w transparentności wynagrodzeń. Sprawdzamy, jak od tego czasu zmieniły się ogłoszenia o pracę.
13.02.2026, 05:00
Już samo hasło „transparentności płac” skłania pracodawców do wcześniejszego informowania o widełkach płacowych. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy wzrosła liczba ogłoszeń z jawnymi widełkami płacowymi.
- Czy pracodawcy dostosowali język ogłoszeń do wymogu neutralności płciowej.
- Jakie wyzwania czekają firmy w kolejnym etapie wdrażania dyrektywy równościowej, zwłaszcza w zakresie raportowania luki płacowej i tworzenia siatek płac.