Sztuka zarządzania majątkiem
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Dywersyfikacja jest fundamentem budowy majątku. Jak do niej podejść na poważnie?
Wielu inwestorów uważa dywersyfikację za przykrą konieczność. Postrzegana jest jako działanie rozsądne, ale ograniczające potencjalne korzyści. Tymczasem w praktyce nie tylko zabezpiecza portfel, ale także daje większe szanse na dobry długoterminowy wynik. Trzeba jednak podejść do niej w sposób przemyślany, a nie na pół gwizdka.
12.06.2026, 08:21
W inwestowaniu nie można stawiać wszystkiego na jedną kartę. Wielu inwestorów jest przekonanych, że dane aktywo zdrożeje i obstawiają na to wszystkie swoje pieniądze. To tak jakby biznes opierać na założeniu, że wybuchnie wulkan. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego brak dywersyfikacji może w długim terminie okazać się kosztowny.
- Czym różni się dywersyfikacja naiwna od optymalnej i jakie znaczenie ma korelacja aktywów.
- W jaki sposób dywersyfikacja pomaga chronić majątek podczas zmian koniunktury i kryzysów rynkowych.