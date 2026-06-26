Grupa AB uplasowała 4-letnie obligacje o wartości 110 mln zł

Grupa AB uplasowała 4-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości 110 mln zł przy oprocentowaniu WIBOR 6M wynoszącym 160 pkt. bazowych.

Podobnie jak dotychczas walory emitowane w ramach programu emisji prowadzonego przez Bank Pekao i skierowanego do instytucji finansowych mają zostać wprowadzone do obrotu na alternatywnym rynku obligacji Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

Wartość najnowszej emisji obligacji AB odpowiada wartości emisji obligacji wygasających w połowie lipca 2026 r. oraz w połowie lutego 2027 r., które zostały wyemitowane w latach 2022–2023 przy marżach odpowiednio 250 i 260 pb.

– Nasza jakość zarządzania finansami, solidność bilansu, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju zostały pozytywnie zweryfikowane przez profesjonalnych inwestorów rynku długu korporacyjnego. Cieszymy się, że korzystne warunki rynkowe pozwoliły również na istotny spadek marży wobec serii obligacji zbliżających się do wykupu – skomentował emisję Grzegorz Ochędzan, wiceprezes spółki ds. finansowych.

Grupa AB to spółka notowana na warszawskiej GPW. Jest największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej.

W okresie pierwszego półrocza roku finansowego 2025/2026 Grupa AB zwiększyła zysk netto o jedną trzecią rok do roku do ponad 135 mln zł. Wynik EBITDA spółki wzrósł o 28 proc. w ujęciu rocznym do ponad 209 mln zł.

Wzrostowi wypracowanych marż towarzyszył wzrost przychodów przekraczający 8 proc. w ujęciu rocznym, dzięki którym wartość półrocznej sprzedaży zbliżyła się do 9 mld zł – podała spółka.