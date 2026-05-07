Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.05.2026
NEWSROOM XYZ
07.05.2026 19:29

Adam Uszpolewicz odchodzi z rady nadzorczej PZU. Został prezesem PIU

Adam Uszpolewicz zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej PZU – poinformowała spółka. W czwartek został wybrany na prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń.

„W dniu 7 maja 2026 r. spółka otrzymała od pana Adama Uszpolewicza rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PZU SA ze skutkiem natychmiastowym” – czytamy w komunikacie.

Adam Uszpolewicz zasiadał w radzie nadzorczej PZU od 15 lutego 2024 r. Jego rezygnacja jest efektem nominacji na prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, którą opisaliśmy w XYZ. Zastąpi w tej roli Jana Grzegorza Prądzyńskiego, który ustąpił z funkcji po 18 latach.

Branża odbiera jego wybór jako postawienie na silnego, merytorycznego gracza.

– Adam dał się poznać jako ceniony menedżer, skutecznie kierujący jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Zapamiętałem go również jako bardzo profesjonalnego i wymagającego członka rady nadzorczej PZU – komentuje Artur Olech, który od kwietnia 2024 r. do stycznia 2025 r. kierował PZU.

Zmiana warty w PIU. Nowym prezesem Adam Uszpolewicz
Adam Uszpolewicz, nowy prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
Adam Uszpolewicz zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej PZU.
Fot. Marek Wiśniewski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Miasto kontra przedsiębiorcy w Krakowie. Stawką miliardowe inwestycje, tysiące mieszkań i referendum
Masterplan Rybitwy–Płaszów budzi spór. W tle mieszkania, przemysł, 20 tys. miejsc pracy i miliardy złotych przychodów.
06.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma szykuje przejęcie za 200 mln euro. Celuje w centra danych i giełdę
DL Invest Group traktuje data center jako naturalny kierunek rozwoju i stawia przede wszystkim na Bielsko-Biała.
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Większość Polaków nie narzeka na zarobki. Jesteśmy zadowoleni z pensji bardziej niż Norwegowie
Ponad dwie trzecie Polaków jest zadowolonych ze swoich zarobków. To większy odsetek niż w bogatszej Norwegii i poziom porównywalny ze Szwajcarią. Do tego najbardziej zadowoleni z pensji wcale nie są…
07.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Matura w Polsce. Jak nasze egzaminy wyglądają na tle innych krajów?
Czesi kłócą się o obowiązkową maturę z matematyki, na Słowacji maturzyści mają przerwę na posiłek, a w Niemczech do matury przystępuje około 30 proc. uczniów. Jak na tym tle wyglądają polscy…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nawet giganci przegrywają w cyberprzestrzeni. Fala ataków i miliony utraconych danych
Co łączy Booking Holdings, Basic-Fit, Hasbro i Itron? Wszystkie padły ofiarą cyberataków w ciągu jednego miesiąca. W samym kwietniu 2026 r. wyciekły dane setek milionów użytkowników. Cyberataki stają…
06.05.2026