Adam Uszpolewicz odchodzi z rady nadzorczej PZU. Został prezesem PIU

Adam Uszpolewicz zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej PZU – poinformowała spółka. W czwartek został wybrany na prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń.

„W dniu 7 maja 2026 r. spółka otrzymała od pana Adama Uszpolewicza rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PZU SA ze skutkiem natychmiastowym” – czytamy w komunikacie.

Adam Uszpolewicz zasiadał w radzie nadzorczej PZU od 15 lutego 2024 r. Jego rezygnacja jest efektem nominacji na prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, którą opisaliśmy w XYZ. Zastąpi w tej roli Jana Grzegorza Prądzyńskiego, który ustąpił z funkcji po 18 latach.

Branża odbiera jego wybór jako postawienie na silnego, merytorycznego gracza.

– Adam dał się poznać jako ceniony menedżer, skutecznie kierujący jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Zapamiętałem go również jako bardzo profesjonalnego i wymagającego członka rady nadzorczej PZU – komentuje Artur Olech, który od kwietnia 2024 r. do stycznia 2025 r. kierował PZU.