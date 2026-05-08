Główne indeksy mocno tracą, ale KGHM znów unika spadków. Dzień na GPW 8 maja 2026 r.

Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wyraźnymi spadkami. Zarówno WIG20, jak i WIG straciły 1,6 proc. Na koniec dnia indeks blue chipów wyniósł 3536 pkt., podczas gdy szeroki WIG wyniósł 130 226 pkt.

Spadki zanotowały także mWIG40 – o 1,9 proc. – oraz sWIG80 – o 0,4 proc.

To drugi dzień z rzędu na czerwono na GPW po mocnych wzrostach w środę, gdy WIG20 urósł o 2,8 proc., a WIG – o 2,6 proc. W czwartek indeks blue chipów spadł bowiem o 1 proc., a o 0,8 proc. spadł szeroki WIG.

Straty na GPW większe niż w Europie

– O ile większość europejskich indeksów redukuje straty lub nawet nieznacznie rośnie, wyceny polskiego WIG20 pokazują spadki – zauważa analityk XTB Kamil Szczepański.

W chwili publikacji tekstu indeks EuroStoxx 50 traci 1 proc. Z kolei brytyjski FTSE100 zniżkuje o 0,4 proc., niemiecki DAX o 1,3 proc., a francuski CAC40 – o 1,1 proc. Są to więc spadki wyraźnie mniejsze, niż notowane na GPW. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych – po publikacji zaskakująco pozytywnych danych nt. amerykańskiego rynku pracy – S&P500 rośnie o 0,8 proc., Dow Jones Industrial o 0,1 proc., a Nasdaq Composite – 1,3 proc.

– Utrzymująca się niepewność odnośnie do sytuacji na Bliskim Wschodzie i związana z tym niepewność dotycząca inflacji i polityki monetarnej wywierają presję na światowe rynki, przyćmiewając większość rynkowych informacji. Szczególnie dotkliwy sentyment ten jest dla rynków wschodzących, takich jak Polska – mówi Kamil Szczepański.

Jak dodaje, konkluzje rynku z ostatnich komunikatów NBP potęgują obawy inwestorów w Polsce.

– Rynek dostrzega wyraźnie wyższą szansę na bardziej restrykcyjną politykę monetarną – tłumaczy.

LPP najgorsze w WIG20, tylko KGHM i Orlen na plusie

Podobnie jak w czwartek, niemal wszystkie spółki w indeksie blue chipów zakończyły dzień ze spadkami. Strat uniknęły Orlen, który wzrósł o 0,2 proc., – tak jak poprzedniego dnia – oraz KGHM. Miedziowy gigant wzrósł bowiem w piątek o 1,4 proc. do 338,65 zł. Jeszcze przed poniedziałkowym otwarciem akcje spółki kosztowały 294,60 zł. Tak dużą zmianę KGHM zawdzięcza 10-procentowemu wzrostowi ze środy.

Po drugiej stronie WIG20 znalazł się LPP. Akcje spółki po stracie 6,6 proc. kosztują 20 820 zł, co jest najniższym poziomem od 25 marca. Przed sesją LPP opublikowało wyniki za I kw. Choć przychody grupy wzrosły o 10 proc., to – jak przyznają jej przedstawiciele – dynamika ta była niższa od zakładanej.

Wyraźne straty odnotowały także PGE (–3,4 proc.), Allegro (–3,3 proc.), Budimex (–2,7proc.), mBank (–2,1 proc.), PZU (–2,1proc.) i Dino (–2 proc.) W przypadku PGE i Budimexu to drugi dzień z rzędu ze stratami sięgającymi powyżej 2 proc..

Odzież najgorszym sektorem

Najgorszym spośród 14 sektorów okazał się sektor odzieżowy, który – ciągnięty w dół przez notowania LPP – spadł o 5,7 proc.

Mocno spadły także indeksy spółek energetycznych (–2,4 proc.) i banków (–2 proc.). W WIG-energia oprócz PGE spadły bowiem także Tauron (–1,5 proc.) i Enea (–2,7 proc.), a WIG-banki żadna spółka nie odnotowała w piątek wzrostów.

Jedynymi indeksami sektorowymi, który zamknęły dzień ze wzrostem, były WIG-górnictwo (+1,3 proc.), WIG-spożywczy i WIG-paliwa (po 0,2 proc.).

Warto wiedzieć Tydzień na GPW – WIG i WIG20 W poniedziałek szeroki WIG wzrósł o 0,3 proc., we wtorek o 0,9 proc, a – w środę o 2,6 proc. W czwartek jednak stracił 0,8 proc., a tydzień zamknął stratą o 1,6 proc. Tymczasem WIG20 rozpoczął tydzień od wzrostu o 0,1 proc. We wtorek wzrósł o 1,1 proc., a w środę – o 2,8 proc. W czwartek jednak stracił 1 proc., a w piątek, podobnie jak WIG – 1,6 proc.