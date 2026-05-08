Główne indeksy mocno tracą, ale KGHM znów unika spadków. Dzień na GPW 8 maja 2026 r.

Ostatnia w tym tygodniu sesja zakończyła się wyraźnymi spadkami na warszawskiej giełdzie. W WIG20 strat uniknęły tylko dwie spółki – Orlen i KGHM, który znów „obronił” 10-procentowy wzrost ze środy mimo negatywnego otoczenia. Najmocniej zniżkowało za to LPP po publikacji kwartalnych wyników.

Miguel Ciołczyk Garcia
08.05.2026, 17:48
Piątek na warszawskiej giełdzie przyniósł wyraźne spadki. Fot. PAP/Rafał Guz

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW 8 maja 2026 r.
  2. Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
  3. Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.
Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wyraźnymi spadkami. Zarówno WIG20, jak i WIG straciły 1,6 proc. Na koniec dnia indeks blue chipów wyniósł 3536 pkt., podczas gdy szeroki WIG wyniósł 130 226 pkt.

Spadki zanotowały także mWIG40 – o 1,9 proc. – oraz sWIG80 – o 0,4 proc.

To drugi dzień z rzędu na czerwono na GPW po mocnych wzrostach w środę, gdy WIG20 urósł o 2,8 proc., a WIG – o 2,6 proc. W czwartek indeks blue chipów spadł bowiem o 1 proc., a o 0,8 proc. spadł szeroki WIG.

Straty na GPW większe niż w Europie

– O ile większość europejskich indeksów redukuje straty lub nawet nieznacznie rośnie, wyceny polskiego WIG20 pokazują spadki – zauważa analityk XTB Kamil Szczepański.

W chwili publikacji tekstu indeks EuroStoxx 50 traci 1 proc. Z kolei brytyjski FTSE100 zniżkuje o 0,4 proc., niemiecki DAX o 1,3 proc., a francuski CAC40 – o 1,1 proc. Są to więc spadki wyraźnie mniejsze, niż notowane na GPW. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych – po publikacji zaskakująco pozytywnych danych nt. amerykańskiego rynku pracyS&P500 rośnie o 0,8 proc., Dow Jones Industrial o 0,1 proc., a Nasdaq Composite – 1,3 proc.

– Utrzymująca się niepewność odnośnie do sytuacji na Bliskim Wschodzie i związana z tym niepewność dotycząca inflacji i polityki monetarnej wywierają presję na światowe rynki, przyćmiewając większość rynkowych informacji. Szczególnie dotkliwy sentyment ten jest dla rynków wschodzących, takich jak Polska – mówi Kamil Szczepański.

Jak dodaje, konkluzje rynku z ostatnich komunikatów NBP potęgują obawy inwestorów w Polsce.

Rynek dostrzega wyraźnie wyższą szansę na bardziej restrykcyjną politykę monetarną – tłumaczy.  

LPP najgorsze w WIG20, tylko KGHM i Orlen na plusie

Podobnie jak w czwartek, niemal wszystkie spółki w indeksie blue chipów zakończyły dzień ze spadkami. Strat uniknęły Orlen, który wzrósł o 0,2 proc., – tak jak poprzedniego dnia – oraz KGHM. Miedziowy gigant wzrósł bowiem w piątek o 1,4 proc. do 338,65 zł. Jeszcze przed poniedziałkowym otwarciem akcje spółki kosztowały 294,60 zł. Tak dużą zmianę KGHM zawdzięcza 10-procentowemu wzrostowi ze środy.

Po drugiej stronie WIG20 znalazł się LPP. Akcje spółki po stracie 6,6 proc. kosztują 20 820 zł, co jest najniższym poziomem od 25 marca. Przed sesją LPP opublikowało wyniki za I kw. Choć przychody grupy wzrosły o 10 proc., to – jak przyznają jej przedstawiciele – dynamika ta była niższa od zakładanej.

Wyraźne straty odnotowały także PGE (–3,4 proc.), Allegro (–3,3 proc.), Budimex (–2,7proc.), mBank (–2,1 proc.), PZU (–2,1proc.) i Dino (–2 proc.) W przypadku PGE i Budimexu to drugi dzień z rzędu ze stratami sięgającymi powyżej 2 proc..

Odzież najgorszym sektorem

Najgorszym spośród 14 sektorów okazał się sektor odzieżowy, który – ciągnięty w dół przez notowania LPP – spadł o 5,7 proc.

Mocno spadły także indeksy spółek energetycznych (–2,4 proc.) i banków (–2 proc.). W WIG-energia oprócz PGE spadły bowiem także Tauron (–1,5 proc.) i Enea (–2,7 proc.), a WIG-banki żadna spółka nie odnotowała w piątek wzrostów.

Jedynymi indeksami sektorowymi, który zamknęły dzień ze wzrostem, były WIG-górnictwo (+1,3 proc.), WIG-spożywczy i WIG-paliwa (po 0,2 proc.).

Warto wiedzieć

Tydzień na GPW – WIG i WIG20

W poniedziałek szeroki WIG wzrósł o 0,3 proc., we wtorek o 0,9 proc, a – w środę o 2,6 proc. W czwartek jednak stracił 0,8 proc., a tydzień zamknął stratą o 1,6 proc.

Tymczasem WIG20 rozpoczął tydzień od wzrostu o 0,1 proc. We wtorek wzrósł o 1,1 proc., a w środę – o 2,8 proc. W czwartek jednak stracił 1 proc., a w piątek, podobnie jak WIG – 1,6 proc.

Główne wnioski

  1. Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wyraźnymi spadkami. WIG20 i WIG straciły po 1,6 proc. To efekt z jednej strony globalnej niepewności związanej z wojną na Bliskim Wschodzie, a z drugiej strony – konkluzji inwestorów po ostatnich komunikatach NBP. Straty na GPW są wyższe, niż w przypadku dużych europejskich indeksów.
  2. Jedynymi spółkami w WIG20, które uniknęły spadków, były KGHM i Orlen. Zrobił to drugą sesję z rzędu, broniąc zysków ze środy, gdy jego akcje wzrosły o 10 proc. Na drugim końcu indeksu blue chipów znalazło się LPP, którego akcje straciły 6,6 proc. po publikacji wyników. Wykazały one wzrost przychodów, ale mniejszy od oczekiwanego. PGE i Budimex zaliczyły wyraźne straty drugą sesję z rzędu.
  3. Najgorszym sektorem został w piatek WIG-odzież, na co wpłynął przede wszystkim spadek notowań LPP. Słabo radziły sobie także spółki energetyczne, budowlane i banki. Na plusie dzień zakończyły jedynie WIG-górnictwo, WIG-paliwa i WIG-spożywczy.