Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
NEWSROOM XYZ
12.05.2026 16:15

Afera korupcyjna w Ukrainie. Wśród podejrzanych były bliski współpracownik Zełenskiego

Czołowi ukraińscy politycy znaleźli się wśród podejrzanych w aferze korupcyjnej o kryptonimie „Midas”. Chodzi o byłego szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka i b. wicepremiera Ołeksija Czernyszowa. Sprawa dotyczy legalizacji  460 mln hrywien (ok. 37,6 mln zł) przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem.

Jak wyjaśnia agencja Interfax-Ukraina, w sprawę zaangażowany jest także biznesmen Tymur Mindicz oraz cztery osoby podporządkowane Czernyszowowi. „Jak ustalono w toku śledztwa, w 2020 r. minister rozwoju wspólnot i terytoriów Ukrainy (stanowisko to zajmował wówczas Czernyszow) postanowił wybudować prywatne osiedle domów jednorodzinnych z własnym kompleksem spa we wsi Kozyn w obwodzie kijowskim” – głosi komunikat Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP).

Według ustaleń służb inwestycja została częściowo sfinansowana z pieniędzy pochodzących z korupcji. Budowę realizowano za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej kontrolowanej przez b. wicepremiera, która otrzymała na ten cel gotówkę. Tamtejsze media donoszą, że Czernyszow, Jermak i  „wpływowy biznesmen”, czyli Mindicz, mieli we wskazanym kompleksie swoje domy, a nawet byli sąsiadami.

Dzień wcześniej SAP powiadomiła, że Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 mln hrywien. Media podały wówczas, że z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przeprowadzone zostały czynności śledcze. Zaangażowane było w nie Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU).

Jermak w listopadzie ubiegłego roku podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem „Midas”. NABU i SAP przeprowadziły wówczas przeszukanie w jego mieszkaniu.

Wcześniej ujawnione zostały informacje na temat uczestników rozległego systemu korupcyjnego w branży energetycznej. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne pieniądze miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez które – jak ustalono – przeszło około 100 mln dolarów.

Organy antykorupcyjne oświadczyły, że prezydent Zełenski nie jest objęty śledztwami w sprawie korupcji.

Źródło: PAP/XYZ

Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy
Były szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak jest podejrzany o udział w aferze korupcyjnej o krytonimie "Midas". Fot. PAP/Vladyslav Musiienko
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
50 mln złotych na program krótszej pracy. Sprawdzamy, na co urzędy i firmy wydały publiczną kasę
Sprawdzamy, jak przebiega pilotaż skróconego czasu pracy w firmach, a jak w budżetówce. Kto zostanie w tym modelu po odcięciu finansowania?
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Morskie farmy wiatrowe potrzebują ochrony. Trwa dyskusja o podziale obowiązków i kosztów
Bezpieczeństwo fizyczne morskich farm wiatrowych powinno być uwzględniane już na wczesnym etapie projektowania – apeluje organizacja WindEurope. Zagrożenia widzi też polski operator sieci. Na jego…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska w TOP5 państw stratnych na żywiołach. Klimat zmieni finanse publiczne
Potężna susza na Sycylii doprowadziła do wzmocnienia mafii. W Kapsztadzie susza wymusiła reformę systemu. W Afryce skutki susz i powodzi wielokrotnie prowadziły do przewrotów i wojen. Europa na razie…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Korea Północna zrywa ze zjednoczeniem i chce wprowadzić podatki
Totalitarny reżim może czekać transformacja. Z północnokoreańskiej konstytucji zniknęły odniesienia do zjednoczenia z Koreą Południową, a także zapisy o bezpłatnej służbie zdrowia, pełnym…
12.05.2026