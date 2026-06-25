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25.06.2026 12:03

Amazon zainwestuje kolejne miliardy w chmurę AI w Indiach

Amazon zainwestuje dodatkowe 13 mld dolarów w Indiach. Pieniądze trafią na rozbudowę infrastruktury chmury obliczeniowej.

Pół roku po ogłoszeniu wartych 35 mld dolarów inwestycji w Indiach Amazon dołożył do tej kwoty 13 mld dolarów. Ma je zainwestować do 2030 r. Koncern podał informację we wtorek, po spotkaniu Andy Jassy’ego z premierem Indii Narendrą Modim.

Nowe pieniądze trafią na „rozbudowę i wsparcie infrastruktury sztucznej inteligencji oraz chmury obliczeniowej”. Chodzi o zwiększenie pojemności centrów danych Amazon Web Services w Bombaju i Hyderabadzie.

Łącznie do 2030 r. Amazon wyda na rozwój mocy obliczeniowej 21 mld dolarów.

Amazon zobowiązał się też do „wsparcia” 3,8 mln miejsc pracy i eksportu o wartości 80 mld dolarów, a także do „zapewnienia korzyści” z AI dla 15 mln małych przedsiębiorstw i 4 mln uczniów.

Inwestycje w AI budzą jednak obawy i kontrowersje w Indiach. Dynamiczny rozwój centrów danych ma do 2030 r. sześciokrotnie zwiększyć zużycie energii. A to grozi blackoutami.

Nowy jednorożec AI z Indii. Narodziny suwerennej sztucznej inteligencji?
logo Amazon
Amazon zainwestuje dodatkowe 13 mld dolarów w Indiach.
Fot. Klaus Galiano/Bloomberg via Getty Images
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