Amazon zainwestuje kolejne miliardy w chmurę AI w Indiach
Amazon zainwestuje dodatkowe 13 mld dolarów w Indiach. Pieniądze trafią na rozbudowę infrastruktury chmury obliczeniowej.
Pół roku po ogłoszeniu wartych 35 mld dolarów inwestycji w Indiach Amazon dołożył do tej kwoty 13 mld dolarów. Ma je zainwestować do 2030 r. Koncern podał informację we wtorek, po spotkaniu Andy Jassy’ego z premierem Indii Narendrą Modim.
Nowe pieniądze trafią na „rozbudowę i wsparcie infrastruktury sztucznej inteligencji oraz chmury obliczeniowej”. Chodzi o zwiększenie pojemności centrów danych Amazon Web Services w Bombaju i Hyderabadzie.
Łącznie do 2030 r. Amazon wyda na rozwój mocy obliczeniowej 21 mld dolarów.
Amazon zobowiązał się też do „wsparcia” 3,8 mln miejsc pracy i eksportu o wartości 80 mld dolarów, a także do „zapewnienia korzyści” z AI dla 15 mln małych przedsiębiorstw i 4 mln uczniów.
Inwestycje w AI budzą jednak obawy i kontrowersje w Indiach. Dynamiczny rozwój centrów danych ma do 2030 r. sześciokrotnie zwiększyć zużycie energii. A to grozi blackoutami.