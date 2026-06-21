Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Nowy jednorożec AI z Indii. Narodziny suwerennej sztucznej inteligencji?
Sarvam AI osiągnął wycenę 1,5 mld dolarów zaledwie trzy lata po założeniu. Za jego sukcesem kryje się strategiczny projekt Indii: chodzi o budowę własnego potencjału w dziedzinie sztucznej inteligencji, niezależnego od Doliny Krzemowej i Pekinu.
21.06.2026, 05:15
W tym roku Sarvam AI wypuścił dwa własne modele generatywnej sztucznej inteligencji, które od podstaw wyszkolono w Indiach. Sukces firmy pokazuje, że Indie budują własną, niezależną infrastrukturę AI. Fot. Indranil Aditya /NurPhoto / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Sarvam AI jest czymś więcej niż kolejnym startupem z wyceną powyżej miliarda dolarów i czym różni się od poprzednich indyjskich jednorożców technologicznych.
- Jak Indie budują infrastrukturę suwerennej sztucznej inteligencji i gdzie napotykają największe ograniczenia strukturalne.
- Co robią i czego nie robią, Europa oraz Polska, żeby nie pozostać wyłącznie konsumentami cudzych modeli.