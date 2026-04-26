Amerykańskie spółki pokazują w I kwartale zyski o 12,3 proc. powyżej prognoz – FactSet

Po jednej czwartej sezonu publikacji wyników za pierwszy kwartał przez amerykańskie spółki indeks S&P 500 notuje wzrost zysków łącznie o 12,3 proc. powyżej prognoz analityków – wynika z danych FactSet. Spółki z tego indeksu notują dwucyfrowy wzrost zysków rok do roku już szósty kwartał z rzędu.

Jak podaje FactSet, łącznie 28 proc. spółek z indeksu S&P 500 do tej pory przedstawiło rzeczywiste wyniki za pierwszy kwartał 2026 r. Spośród tych firm 84 proc. zgłosiło rzeczywiste EPS powyżej szacunków, co jest powyżej 5-letniej średniej 78 proc. oraz powyżej 10-letniej średniej 76 proc.

Wyniki spółek z S&P 500 w I kwartale 2026 r. – statystyki

Łącznie firmy raportują zyski o 12,3 proc. powyżej szacunków, co jest powyżej 5-letniej średniej 7,3 proc. oraz powyżej 10-letniej średniej 7,1 proc. Historyczne średnie odzwierciedlają rzeczywiste wyniki wszystkich 500 firm, a nie rzeczywiste wyniki odsetka firm, które raportowały do tego momentu.

Wskaźnik wzrostu zysków za pierwszy kwartał wynosi obecnie 15,1 proc. Jeśli rzeczywista stopa wzrostu za kwartał wyniesie 15,1 proc., będzie to szósty z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu zysków indeksu rok do roku.

Osiem z 11 sektorów raportuje wzrost zysków rok do roku, na czele z sektorami technologii informacyjnych, surowców, finansów oraz przemysłu. Z kolei trzy sektory notują spadek zysków rok do roku, na czele z sektorami energii i opieki zdrowotnej.

Pod względem przychodów 81 proc. firm z indeksu S&P 500 odnotowało rzeczywiste przychody powyżej szacunków, co jest powyżej 5-letniej średniej 70 proc. oraz powyżej 10-letniej średniej 67 proc.

Zgodnie z danymi FactSet łącznie firmy raportują przychody o 2 proc. powyżej szacunków, co odpowiada 5-letniej średniej 2 proc., ale przekracza 10-letnią średnią 1,5 proc. Historyczne średnie odzwierciedlają rzeczywiste wyniki wszystkich 500 firm, a nie rzeczywiste wyniki odsetka firm, które raportowały do tego momentu.

W efekcie wskaźnik wzrostu przychodów za pierwszy kwartał wynosi obecnie 10,3 proc. Jeśli faktyczna stopa wzrostu przychodów za kwartał wyniesie 10,3 proc., będzie to najwyższy wskaźnik wzrostu przychodów odnotowany przez indeks od trzeciego kwartału 2022 r., kiedy wyniósł 11 proc.

Według prognoz FactSet wszystkie 11 sektorów notuje roczny wzrost przychodów, na czele z sektorami technologii informacyjnych, usług komunikacyjnych oraz finansów.

Na drugi, trzeci i czwarty kwartał 2026 r. analitycy prognozują tempo wzrostu zysków odpowiednio na poziomie 20,6, 22,7 oraz 20,4 proc. Na cały 2026 r. analitycy prognozują wzrost zysków rok do roku na poziomie 18,6 proc.

Wskaźnik P/E w horyzoncie 12 miesięcy wynosi 20,9, co jest powyżej średniej 5-letniej (19,9) oraz powyżej średniej 10-letniej (18,9). Jest również wyższy niż wskaźnik P/E na poziomie 19,7 odnotowany na koniec pierwszego kwartału (31 marca).

W nadchodzącym tygodniu 180 spółek z indeksu S&P 500, w tym 11 spółek z indeksu Dow 30, ma opublikować wyniki za pierwszy kwartał.

Źródło: PAP