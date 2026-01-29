Anna Maria Ślęzak powołana do rady nadzorczej PKP Cargo w restrukturyzacji

Największy akcjonariusz PKP Cargo w restrukturyzacji – PKP SA – powołał Annę Marię Ślęzak do składu rady nadzorczej spółki w restrukturyzacji. Nowa członkini RN rozpocznie pełnienie funkcji 2 lutego 2026 r. – poinformowano w czwartkowym raporcie bieżącym PKP Cargo.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Anna Maria Ślęzak spełnia kryteria niezależności wymagane dla niezależnego członka rady nadzorczej.

Anna Maria Ślęzak jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2023 r. uzyskała stopień doktora na Politechnice Krakowskiej w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Od sierpnia 2024 r. pełni funkcję dyrektora generalnego PGE Dystrybucja Oddział Łódź, obejmującego obszar województwa łódzkiego oraz części województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Prowadzi również działalność dydaktyczną w obszarze elektroenergetyki i efektywności energetycznej oraz jest pomysłodawczynią studiów podyplomowych „Transformacja energetyczna” na Politechnice Łódzkiej.

W środę rada nadzorcza PKP Cargo powołała w skład zarządu spółki Zbigniewa Prusa i powierzyła mu funkcję prezesa od 2 lutego 2026 r. Powołanie Zbigniewa Prusa było efektem przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Jednocześnie rada nadzorcza PKP Cargo uchwaliła, że z dniem 2 lutego 2026 r. zakończy się okres oddelegowania członka rady Moniki Stareckiej do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze – 54,91 proc.

PKP Cargo na drodze do restrukturyzacji – najważniejsze daty

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Także w lipcu 2024 r. zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. W 2024 r. wręczono 2515 wypowiedzeń umowy o pracę, natomiast z innych przyczyn (m.in. odejścia naturalne, np. nabycie uprawnień emerytalnych, wygaśnięcie umowy o pracę) – ze spółki odeszło 1150 pracowników. W 2025 r. stosunek pracy został zakończony z 450 pracownikami.

PKP Cargo w trzecim kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. przeznaczyła ona na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).

23 grudnia 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł. Spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r., nakazującej przewoźnikowi transport węgla kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel.

Źródło: PAP