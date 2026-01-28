Zbigniew Prus powołany na prezesa PKP Cargo

Pilne

Rada nadzorcza PKP Cargo powołała w skład zarządu spółki Zbigniewa Prusa i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu od dnia 2 lutego 2026 r. – podała spółka.

Jak zaznaczono, powołanie Zbigniewa Prusa było efektem przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Jednocześnie, jak podano w komunikacie, rada nadzorcza PKP Cargo uchwaliła, że z dniem 2 lutego 2026 r. zakończy się okres oddelegowania członka rady Moniki Stareckiej do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu.

Jak można przeczytać na stronach PKP Cargo Service, Zbigniew Prus to doświadczony menedżer związany z branżą kolejową od wielu lat. Pełnił różne funkcje zarządcze w spółkach w grupie PKP Cargo. Od 2021 roku zasiadał w zarządzie PKP Cargo Service jako członek zarządu ds. operacyjnych, a z dniem 30 października 2024 r. PKP Cargo Service powołało go na prezesa zarządu spółki.

Monika Starecka została p.o. prezes PKP Cargo po odwołaniu Agnieszki Wasilewskiej-Semail pod koniec grudnia 2025 r. po niespełna roku urzędowania.

