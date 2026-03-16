16.03.2026 19:14

Apple przejmuje polską firmę. Graficy MotionVFX zasilą zespół technologicznego giganta

„Z ogromną radością informujemy, że MotionVFX dołącza do zespołu Apple” – przekazała polska spółka. Amerykański koncern technologiczny chce w ten sposób zwiększyć liczbę subskrypcji twórców własnego oprogramowania.

Wywodząca się z Bielska-Białej firma MotionVFX zajmuje się tworzeniem wtyczek i dodatków do programu edycji wideo Final Cut Pro, który należy właśnie do Apple. Tworzy też jednak rozwiązania dla innych programów, jak Apple Motion oraz DaVinci Resolve.

Narzędzia MotionVFX mają szansę dołączyć do pakietu Creator Studio, który kosztuje 12,99 dolarów miesięcznie lub 129 dolarów rocznie, dając filmowcom i twórcom internetowym kolejny powód do rejestracji” – donosi Blooomberg.

Pakiet, łączący Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro oraz ekskluzywne funkcje dla bezpłatnych aplikacji, stanowi próbę podjęcia rywalizacji z Adobe. Dodatki tworzone przez Polaków mogą pomóc Apple w rywalizacji pomiędzy Final Cut Pro a Adobe.

„Od samego początku stawialiśmy na jakość, łatwość obsługi i świetny design. Są to również wartości, które najbardziej podziwiamy w produktach Apple, i cieszymy się, że możemy je wspólnie realizować”  – czytamy w komunikacie MotionVFX.

„To początek czegoś naprawdę wspaniałego” – kończą komunikat przedstawiciele firmy.

MotionVFX założył w 2009 r. Szymon Masiak. Zespół tworzy kilkudziesięciu specjalistów graficznych.

TerraEye przejęty przez grupę z ZEA. Polski startup wykrywa złoża z kosmosu
Zdjęcie przedstawia logo Apple na oknie budynku
Apple przejął polską firmę MotionVFX. Fot. Getty Images
Rząd zapowiada rekordowe nakłady na mieszkalnictwo. Podatku od pustostanów nie planuje
Rząd zapowiada znaczące zwiększenie wydatków na politykę mieszkaniową oraz pakiet zmian legislacyjnych obejmujących cały system – od budownictwa społecznego po rynek własnościowy. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono 6,7 mld zł na inwestycje mieszkaniowe, a wraz z funduszami z Krajowego Planu Odbudowy kwota ma sięgnąć 8,7 mld zł.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sojusz gigantów. Allegro i Lux Med rozkręcą usługi medyczne w e-commerce. „Wierzymy w gigantyczny sukces”
Liderzy e-commerce i opieki medycznej połączyli siły, by rozpowszechnić dostęp do zdrowotnych usług. Dla Allegro to element strategii wejścia na wart setki miliardów złotych rynek usług. Grupę Lux Med ma to przybliżyć do miliona indywidualnych klientów. Dla obu firm to dopiero początek.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Co blokuje rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce?
Najem instytucjonalny w Polsce rośnie, ale wciąż napotyka bariery prawne, planistyczne i podatkowe. Co blokuje rozwój rynku PRS?
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Wyobraźnia, która nie jest oczywista. O książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adama Zemana (RECENZJA)
Wyobraźnia nie jest zdolnością oczywistą ani uniwersalną. W książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adam Zeman pokazuje, że „widzenie oczami umysłu” to tylko jeden z wariantów znacznie bardziej złożonego procesu. Wyobraźnia okazuje się polem relacji między poznaniem, emocjami i kulturą – miejscem, w którym sens rodzi się nie z idei, lecz z ich emocjonalnego ciężaru.
14.03.2026