Apple przejmuje polską firmę. Graficy MotionVFX zasilą zespół technologicznego giganta

„Z ogromną radością informujemy, że MotionVFX dołącza do zespołu Apple” – przekazała polska spółka. Amerykański koncern technologiczny chce w ten sposób zwiększyć liczbę subskrypcji twórców własnego oprogramowania.

Wywodząca się z Bielska-Białej firma MotionVFX zajmuje się tworzeniem wtyczek i dodatków do programu edycji wideo Final Cut Pro, który należy właśnie do Apple. Tworzy też jednak rozwiązania dla innych programów, jak Apple Motion oraz DaVinci Resolve.

„Narzędzia MotionVFX mają szansę dołączyć do pakietu Creator Studio, który kosztuje 12,99 dolarów miesięcznie lub 129 dolarów rocznie, dając filmowcom i twórcom internetowym kolejny powód do rejestracji” – donosi Blooomberg.

Pakiet, łączący Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro oraz ekskluzywne funkcje dla bezpłatnych aplikacji, stanowi próbę podjęcia rywalizacji z Adobe. Dodatki tworzone przez Polaków mogą pomóc Apple w rywalizacji pomiędzy Final Cut Pro a Adobe.

„Od samego początku stawialiśmy na jakość, łatwość obsługi i świetny design. Są to również wartości, które najbardziej podziwiamy w produktach Apple, i cieszymy się, że możemy je wspólnie realizować” – czytamy w komunikacie MotionVFX.

„To początek czegoś naprawdę wspaniałego” – kończą komunikat przedstawiciele firmy.

MotionVFX założył w 2009 r. Szymon Masiak. Zespół tworzy kilkudziesięciu specjalistów graficznych.