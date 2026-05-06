Armia USA ostrzelała irański tankowiec. Próbował przełamać amerykańską blokadę

Siły zbrojne USA ostrzelały i unieruchomiły irański tankowiec M/T Hasna, który próbował przełamać blokadę – poinformowało Dowództwo Centralne USA. To drugi taki incydent.

Do zdarzenia doszło o godz. 15 czasu polskiego. Według amerykańskiej armii okręt próbował przełamać trwającą blokadę i mimo ostrzeżeń kierował się do irańskiego portu.

„Gdy załoga Hasny nie zastosowała się do wielokrotnych ostrzeżeń, siły amerykańskie unieruchomiły ster tankowca, wystrzeliwując kilka pocisków z 20-milimetrowego działka myśliwca F/A-18 Super Hornet Marynarki Wojennej USA, który wystartował z okrętu USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna nie zmierza już do Iranu” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

To drugi przypadek ostrzelania irańskiego statku handlowego przez Amerykanów od czasu wprowadzenia blokady irańskich portów. Dwa tygodnie wcześniej amerykański okręt USS Spruance oddał strzały do irańskiego kontenerowca M/V Touska, unieruchamiając go, a później przejmując kontrolę nad jednostką.

Amerykańska blokada irańskich portów trwa od 13 kwietnia. Jej celem jest wywarcie presji na Teheran, by zgodził się na amerykańskie warunki pokojowe.

„Blokada USA przeciwko statkom próbującym wpłynąć do irańskich portów lub z nich wypłynąć pozostaje w mocy” – podkreśliła Dowództwo Centralne USA.

„Epicka Furia” zakończona, „Projekt Wolność” zawieszony

W nocy z wtorku na środę sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zakończenie wymierzonej w Iran operacji „Epicka Furia”, która trwała od 28 lutego.

Krótko potem amerykański prezydent ogłosił wstrzymanie operacji „Projekt Wolność”, której celem było odblokowanie żeglugi przez kluczową dla światowego handlu cieśninę Ormuz. Jako powód podał postępy w rozmowach pokojowych z Teheranem.

Z powodu zablokowania żeglugi przez cieśninę Ormuz od początku wojny, w w Zatoce Perskiej – według szacunków Departamentu Obrony – utknęło ponad 1,5 tys. statków handlowych. W normalnych warunkach przewożą one 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG, a zablokowanie szlaku doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen tych surowców i ich pochodnych.

