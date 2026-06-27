Australia zaostrza zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Podwoi karę dla firm technologicznych

Rząd Australii ogłosił, że podwoi maksymalną karę dla firm technologicznych nieprzestrzegających zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci – podaje Reuters. Równocześnie trwa postępowanie wobec Instagrama, Facebooka, YouTube, TikToka i Snapchata.

W grudniu 2025 r. Australia wprowadziła przepisy zabraniające korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. Teraz rząd zamierza podwoić maksymalną karę za systematyczne nieprzestrzeganie przepisów.

„Wielkie firmy technologiczne nie robią wystarczająco dużo, by przestrzegać prawa – w mediach społecznościowych wciąż jest zbyt wiele dzieci” – wyjaśnia premier Australii Anthony Albanese w sobotę.

Zgodnie z inicjatywą maksymalna kara wzrośnie z 49,5 mln dolarów australijskich, czyli 128 mln zł, do 99 mln dolarów australijskich, czyli 256 mln zł.

Równocześnie władze chcą wzmocnić urząd eSafety Commissioner, czyli komisarza ds. bezpieczeństwa elektronicznego. Komisarz bada obecnie możliwe przypadki nieprzestrzegania przepisów przez Instagrama, Facebooka, YouTube, TikToka i Snapchata.

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Wprowadzony pół roku temu zakaz według rządu skutkował dezaktywacją kont lub ograniczeniem dostępu do mediów społecznościowych 5 mln kont użytkowników poniżej 16 r. życia. Jednak według badania „British Medical Journal” na 408 nastolatkach w wieku 12–15 lat 85 proc. z nich wciąż używało mediów społecznościowych. Robiły to przez fałszywe deklarowanie wieku lub wysyłanie selfie, które platforma uznawała za wskazujące na wiek powyżej 16 lat.

„Na podstawie regularnych informacji, które otrzymuję od komisarza ds. bezpieczeństwa w sieci, jasno widać, że platformy społecznościowe stosują sztuczki prosto z podręcznika wielkich firm technologicznych i robią absolutne minimum, aby jakoś sobie poradzić” – komentuje minister ds. komunikacji Anika Wells.

Rząd zapowiada, że wkrótce przedstawi szczegóły projektu poprawek w przepisach.

Źródło: Reuters, XYZ