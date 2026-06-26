Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.06.2026
NEWSROOM XYZ
26.06.2026 15:22

Biała Podlaska ma wreszcie połączenie autostradowe z Warszawą. GDDKiA oddała do użytku fragment A2

GDDKiA oddała do użytku odcinek A2 o długości 30 km między węzłami Siedlce Wschód i Łukowisko. To oznacza, że Biała Podlaska ma wreszcie autostradowe połączenie z Warszawą.

— To olbrzymia zmiana w komforcie jazdy i czasie podróży po tym regionie Polski, bo nieco ponad godzinę zajmie przejazd samochodem osobowym z węzła Biała Podlaska na przedmieścia Warszawy. Teraz także południowa część Podlasia zyskała nowe, dogodne połączenie ze stolicą Polski i siecią dróg szybkiego ruchu. Od dziś liczącą blisko 630 km trasę z Białej Podlaskiej do zachodniej granicy Polski w Świecku będzie można pokonać w czasie ok. 5 godzin — mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

GDDKiA oddała bowiem w pełni fragmenty dwóch odcinków: Siedlce Południe – Malinowiec i Malinowiec – Łukowisko. Pierwszy z nich, o długości 18,7 km i wartości blisko 589 mln zł, realizowała firma Strabag. W grudniu 2025 r. kierowcy mogli dojechać częścią tego odcinka do węzła Siedlce Wschód, a teraz oddano jego pozostałą część. Drugi odcinek, o długości 20 km i wartości 389 mln zł, budował Intercor. Przed majowym weekendem GDDKiA oddała do ruchu 2 km w obrębie węzła Łukowisko oraz dwa kolejne odcinki, Łukowisko – Swory i Swory – Biała Podlaska (razem 27 km).

Na odcinku Siedlce – Biała Podlaska są dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (z rezerwą pod trzeci pas w obu kierunkach). Powstały też dwa MOP-y. Dostęp do tej trasy możliwy jest na węzłach drogowych Siedlce Wschód, Łukowisko i Biała Podlaska.

A2 na razie kończy się w Białej Podlaskiej

Na węźle Łukowisko A2 krzyżuje się z budowaną drogą ekspresową S19. Zjeżdżając z autostrady na tym węźle, kierowcy wjadą na tymczasowe połączenie z DK19. W ramach budowy autostrady A2 powstał już blisko 2-kilometrowy odcinek tej drogi ekspresowej, a w budowie jest jeszcze odcinek trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Łukowisko i dalej na południe, do końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Koniec budowy planowany jest na 2027 r. Ruszył też przetarg na przedłużenie S19 na północ.

A2 na razie kończy się na węźle Biała Podlaska. 10 czerwca GDDKiA podpisała już umowę na odcinek od Kijowca do Dobrynia. Wkrótce też rozstrzygnie przetarg na trasę od Białej Podlaskiej do Kijowca. Budowa tych odcinków pozwoli za trzy lata dojechać autostradą do terminala w Koroszczynie.

Budowa autostrady na wschód od Warszawy kosztowała prawie 4,6 mld zł, z czego UE dołożyła 2,5 mld zł.

Mostostal Warszawa pozywa GDDKiA
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak (4L), europoseł Krzysztof Hetman (2L), p.o. dyrektora generalnego GDDKiA Paweł Woźniak (L), dyrektor stołecznego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski (2P), wicewojewoda lubelski Andrzej Maj (3L), prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk (4P), starosta bialski Mariusz Filipiuk (5L) oraz polityk PSL Krzysztof Borkowski (3P)
A2 jest już w całości przejezdna z Warszawy do Białej Podlaskiej. Fot. PAP/'Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Odbudowa Ukrainy: EBOR ogłosi projekty za 500 mln euro. „Nie ma wielu zagranicznych inwestorów”
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wesprze kilkanaście projektów, w tym budowę elektrowni wiatrowych oraz infrastrukturę miast. Polskie LPP i Maspex wierzą w ukraiński rynek i nie potrzebują…
24.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
UE przyjęła umowę handlową z USA. Trump i tak może wywrócić stolik
Po niemal roku sporów i negocjacji państwa UE zatwierdziły porozumienie handlowe z USA. W KE dominował argument ekonomiczny: lepiej mieć 0 proc. po swojej stronie i 15 proc. po stronie USA, niż…
25.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ile Polski w polskich inwestycjach? Local content w praktyce
Debata o local contencie coraz wyraźniej przesuwa się z poziomu definicji na poziom rozmów o decyzjach inwestycyjnych i przetargowych, w których ścierają się potrzeby budowy odporności gospodarki i…
24.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Czerwono na GPW. KGHM liderem spadków w WIG20. Notowania 24 czerwca 2026 r.
Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne spadki. Główne indeksy zakończyły dzień na minusie. Wśród spółek mocno tracił m.in. KGHM. Koncern wydobywczy był liderem spadków w ramach…
24.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Odbicie na GPW, Tauron liderem WIG20. Notowania 25 czerwca 2026 r.
Czwartkowa sesja przyniosła odbicie na warszawskiej giełdzie po spadkach notowanych w środę. Indeks WIG20 zamknął dzień na plusie, a w ciągu sesji spadł kurs tylko dwóch spółek objętych indeksem. Do…
25.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Jak stracić, by zyskać? Obalamy mity na temat inwestowania
W inwestycjach strata jest nieodłącznym elementem, nie zaś powodem do obaw. Ponadto rozsądek, prostota, dywersyfikacja i dyscyplina są często ważniejsze niż poszukiwanie spektakularnych okazji. O…
25.06.2026