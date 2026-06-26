Biała Podlaska ma wreszcie połączenie autostradowe z Warszawą. GDDKiA oddała do użytku fragment A2

GDDKiA oddała do użytku odcinek A2 o długości 30 km między węzłami Siedlce Wschód i Łukowisko. To oznacza, że Biała Podlaska ma wreszcie autostradowe połączenie z Warszawą.

— To olbrzymia zmiana w komforcie jazdy i czasie podróży po tym regionie Polski, bo nieco ponad godzinę zajmie przejazd samochodem osobowym z węzła Biała Podlaska na przedmieścia Warszawy. Teraz także południowa część Podlasia zyskała nowe, dogodne połączenie ze stolicą Polski i siecią dróg szybkiego ruchu. Od dziś liczącą blisko 630 km trasę z Białej Podlaskiej do zachodniej granicy Polski w Świecku będzie można pokonać w czasie ok. 5 godzin — mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

GDDKiA oddała bowiem w pełni fragmenty dwóch odcinków: Siedlce Południe – Malinowiec i Malinowiec – Łukowisko. Pierwszy z nich, o długości 18,7 km i wartości blisko 589 mln zł, realizowała firma Strabag. W grudniu 2025 r. kierowcy mogli dojechać częścią tego odcinka do węzła Siedlce Wschód, a teraz oddano jego pozostałą część. Drugi odcinek, o długości 20 km i wartości 389 mln zł, budował Intercor. Przed majowym weekendem GDDKiA oddała do ruchu 2 km w obrębie węzła Łukowisko oraz dwa kolejne odcinki, Łukowisko – Swory i Swory – Biała Podlaska (razem 27 km).

Na odcinku Siedlce – Biała Podlaska są dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (z rezerwą pod trzeci pas w obu kierunkach). Powstały też dwa MOP-y. Dostęp do tej trasy możliwy jest na węzłach drogowych Siedlce Wschód, Łukowisko i Biała Podlaska.

A2 na razie kończy się w Białej Podlaskiej

Na węźle Łukowisko A2 krzyżuje się z budowaną drogą ekspresową S19. Zjeżdżając z autostrady na tym węźle, kierowcy wjadą na tymczasowe połączenie z DK19. W ramach budowy autostrady A2 powstał już blisko 2-kilometrowy odcinek tej drogi ekspresowej, a w budowie jest jeszcze odcinek trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Łukowisko i dalej na południe, do końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Koniec budowy planowany jest na 2027 r. Ruszył też przetarg na przedłużenie S19 na północ.

A2 na razie kończy się na węźle Biała Podlaska. 10 czerwca GDDKiA podpisała już umowę na odcinek od Kijowca do Dobrynia. Wkrótce też rozstrzygnie przetarg na trasę od Białej Podlaskiej do Kijowca. Budowa tych odcinków pozwoli za trzy lata dojechać autostradą do terminala w Koroszczynie.

Budowa autostrady na wschód od Warszawy kosztowała prawie 4,6 mld zł, z czego UE dołożyła 2,5 mld zł.