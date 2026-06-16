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16.06.2026 22:58

Mostostal Warszawa pozywa GDDKiA. Chodzi o 152,5 mln zł i kontrakt na S19

Mostostal Warszawa wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Spółka domaga się 152,54 mln zł wraz z odsetkami. Spór dotyczy kontraktu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz–Iskrzynia.

Mostostal Warszawa poinformował, że pozew został złożony 16 czerwca 2026 r. Roszczenia mają związek z odstąpieniem przez spółkę od umowy zawartej 7 listopada 2022 r. Kontrakt obejmował zaprojektowanie i budowę około 12,5-kilometrowego odcinka trasy S19 od węzła Domaradz do węzła Iskrzynia.

Spółka wskazuje, że odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. GDDKiA uznała jednak oświadczenie wykonawcy za bezskuteczne. Następnie 14 maja 2026 r. sama odstąpiła od kontraktu z winy Mostostalu Warszawa, zarzucając spółce porzucenie robót.

Mostostal Warszawa domaga się zapłaty i ochrony gwarancji

Łączna wartość roszczeń objętych pozwem wynosi 152,54 mln zł. Kwota ta obejmuje cztery główne pozycje: 77,77 mln zł, 30,45 mln zł, 11,17 mln zł oraz 33,15 mln zł. Spółka domaga się także odsetek liczonych od terminów wskazanych w pozwie.

Mostostal Warszawa wniósł również o utrzymanie w mocy zabezpieczeń udzielonych wcześniej przez sądy w Rzeszowie i Warszawie. Zabezpieczenia dotyczą gwarancji należytego wykonania umowy, zobowiązań z rękojmi i gwarancji jakości, a także gwarancji zwrotu zaliczki.

W pozwie spółka chce ustalenia, że GDDKiA nie przysługuje roszczenie o wypłatę środków z tych gwarancji. Mostostal Warszawa domaga się też ustalenia, że zamawiający nie ma prawa potrącać wierzytelności wynikających z odstąpienia od umowy.

GDDKiA żądała pieniędzy z gwarancji

Spór zaostrzył się w maju. Pod koniec tego miesiąca GDDKiA zażądała od Banku Intesa Sanpaolo wypłaty 30,45 mln zł z gwarancji zwrotu zaliczki przekazanej Mostostalowi Warszawa na realizację odcinka S19 Domaradz–Iskrzynia. Wykonawca uznał to roszczenie za bezpodstawne.

Wcześniej, 21 maja 2026 r., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił do Mostostalu Warszawa z żądaniem zapłaty 106,33 mln zł z tytułu gwarancji należytego wykonania tej samej umowy.

Mostostal Warszawa ogłosił odstąpienie od kontraktu 2 kwietnia 2026 r. Spółka argumentowała, że przyczyną był brak współdziałania ze strony GDDKiA. Wskazywała także na konieczność przeprojektowania obiektów inżynieryjnych z powodu odmiennych warunków gruntowych oraz decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Według spółki miało to zwiększyć koszty inwestycji o około 550 mln zł.

Pierwotny termin zakończenia inwestycji przypadał na 7 czerwca 2026 r. Mostostal Warszawa zaznaczył w pozwie, że nie wyczerpuje on całości roszczeń spółki wynikających z umowy lub pozostających z nią w związku

Źródło: PAP/XYZ

Mostostal Warszawa potrzebuje finansowania
plac budowy
Wstrzymane prace na odcinku drogi ekspresowej S19 Domaradz-Iskrzynia, Fot.: PAP/Darek Delmanowicz
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