Boeing zanotował pierwszy zysk od trzech lat, ale to nie oznacza końca problemów

W IV kw. 2025 r. Boeing odnotował pierwszy kwartalny zysk od ponad trzech lat, co pozwoliło lotniczemu gigantowi zamknąć cały rok na plusie. W przełamaniu impasu spółce pomogła duża sprzedaż jednego z działów, choć światło w tunelu dawały również inne gałęzie biznesu. Firma pierwszy raz od ponad siedmiu lat wyprzedziła Airbusa pod względem zakontraktowanej sprzedaży samolotów.

Amerykański producent odnotował na przestrzeni października i grudnia 8,2 mld dolarów zysku netto. Księgowi Boeinga wykazali dochód ostatni raz w II kw. 2022 r. Dobra końcówka roku przełożyła się również na zakończenie 2025 r. bilansem dodatnim. Spółka bowiem pierwszy raz od 2019 r. wypracowała roczny zysk, będąc 2,2 mld dolarów na plusie.

Kluczowym wydarzeniem z perspektywy finansów firmy była sprzedaż działu produkującego oprogramowanie dla linii lotniczych. Boeing zarobił na tej transakcji 10,6 mld dolarów, co pozwoliło zasypać dziurę po mniej rentownych gałęziach biznesu. W dalszej części amerykański koncern odnotował straty w działach komercyjnych i obronnym.

Stopniowo jednak sytuacja giganta ulega poprawie. Spółka odnotowała bowiem wzrost zamówień na maszyny typu 737 MAX oraz 787. W ciągu roku Boeing zakontraktował dostawy na 1173 samoloty, wyprzedzając pod tym względem największego konkurenta Airbusa, który sprzedał 889 maszyn w całym 2025 r.

Firmie udało się również usprawnić proces oddawania samolotów klientom. Boeing przekazał w ciągu roku 600 maszyn liniom lotniczym, co jest najlepszym wynikiem od 7 lat i o tyle kluczowym, że dopiero po przekazaniu pełnego produktu producent może liczyć na zapłatę.

Przeczytaj również: PPL chcą kupić od wojska udziały lotniska w Modlinie. „Nie ma oficjalnej korespondencji w tej sprawie”

Kryzys Boeinga trwa od kilku lat. Zaczął się z winy giganta

Boeing pomimo swoich problemów pozostaje w gronie największych amerykańskich eksporterów. Według CNN wkład producenta w największą gospodarkę na świecie szacowany jest na blisko 79 mld dolarów rocznie. Firma współpracuje z 10 tys. pośredników, dając zatrudnienie pośrednio i bezpośrednio 1,6 mln osób.

Spółka pozostaje w kryzysie od 2018 r. Pierwszym przejawem turbulencji dla Boeinga były dwie katastrofy samolotu 737 MAX, na skutek których życie straciło 346 osób. Kontrole rządowych agencji ujawniły, że do tragedii doszło z uwagi na błędy w systemie producenta, co poskutkowało uziemieniem tych modelów maszyn na blisko dwa lata. Następnie przyszła pandemia COVID-19, która przełożyła się na spadek zamówień oraz przerwanie łańcuchów dostaw. W 2024 r. Boeing mierzył się również ze strajkami pracowników, co spowolniło produkcję.

Od 2020 r. firma regularnie odnotowywała roczne straty, największe na początku dekady, bo sięgające blisko 12 mld dolarów. Następnie w 2021 r. Boeing zanotował 4,3 mld dolarów na minusie, w 2022 r. analogiczna suma wyniosła 5,1 mld dolarów, a w latach kolejnych 2,2 mld dolarów oraz 3,4 mld dolarów w 2024 r.