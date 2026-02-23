Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 18:36

Były ambasador Wielkiej Brytanii zatrzymany w związku z aferą Epsteina

Brytyjska policja zatrzymała 72-letniego Petera Mandelsona pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Do zatrzymania doszło w poniedziałek w Londynie, a sprawa ma związek z nowymi informacjami dotyczącymi jego relacji z Jeffreyem Epsteinem.

Jak poinformowała Met Police, funkcjonariusze zatrzymali 72-letniego mężczyznę w poniedziałek 23 lutego pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Do zatrzymania doszło pod adresem w dzielnicy Camden w Londynie. Zatrzymany został przewieziony na londyński komisariat, gdzie jest przesłuchiwany.

Policja podała, że działania były poprzedzone przeszukaniami dwóch nieruchomości – w Camden oraz w hrabstwie Wiltshire. Na tym etapie służby nie ujawniają szczegółów dotyczących charakteru zarzutów ani zgromadzonego materiału dowodowego.

Zatrzymanym jest Peter Mandelson, wieloletni polityk Partii Pracy, związany z ugrupowaniem od lat 80. XX wieku. Był jedną z kluczowych postaci nurtu New Labour i odegrał istotną rolę w zwycięstwie wyborczym Tony’ego Blaira w 1997 roku.

W grudniu 2024 roku premier Keir Starmer mianował Mandelsona ambasadorem Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie, mimo że wcześniej znana była jego znajomość z Jeffreyem Epsteinem. We wrześniu Mandelson został jednak odwołany ze stanowiska, gdy pojawiły się nowe informacje dotyczące skali tej relacji.

Po ujawnieniu w Stanach Zjednoczonych dokumentów związanych z Epsteinem Mandelson zrezygnował również z członkostwa w Izbie Lordów. Publikacja akt wzbudziła nowe pytania dotyczące jego kontaktów z amerykańskim finansistą, co poprzedziło decyzję o jego zatrzymaniu przez policję.

Źródło: BBC

Lord Peter Mandelson
Zatrzymanym jest Peter Mandelson, wieloletni polityk Partii Pracy, związany z ugrupowaniem od lat 80. XX wieku. Był jedną z kluczowych postaci nurtu New Labour i odegrał istotną rolę w zwycięstwie wyborczym Tony’ego Blaira w 1997 roku. Fot. Ben Birchall/PA Images via Getty Images
