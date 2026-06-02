Ceny energii dały się we znaki w strefie euro. Inflacja w maju w górę

Inflacja HICP w maju w strefie euro wyniosła 3,2 proc. r/r – wynika z danych Eurostatu. Oznacza to piąty miesiąc wzrostu. Największy skok cenowy urząd odnotował w przypadku cen energii.

Majowy odczyt okazał się zgodny z konsensusem rynkowym, który spodziewał się wzrostu o 3,2 proc. Według Eurostatu tempo wzrostu cen licząc miesiąc do miesiąca wyniosło 0,1 proc. wobec 1 proc. odnotowanego w kwietniu.

Inflacja w krajach posługujących się wspólną walutą wymknęła się poza ramy polityki Europejskiego Banku Centralnego w marcu – wówczas wyniosła 2,6 proc., zaś w kwietniu wzrosła do 3 proc. Różnica w maju polega jednak na tym, że pierwszy raz wzrósł odczyt bazowy.

Wskaźnik, przy wyliczaniu którego nie uwzględnia się cen energii i żywności, wyniósł w maju 2,5 proc., choć prognozy rynkowe wskazywały tempo na poziomie 2,4 proc. W kwietniu Eurostat zaraportował, że inflacja bazowa wyniosła 2,2 proc.

Wpływ na wzrost inflacji bazowej częściowo miał sektor usług, w przypadku którego tempo podwyżek w maju wyniosło 3,5 proc. r/r. Rekordzistą były jednak ceny energii, w skład których wchodzą ceny paliw. Te w skali roku podrożały średnio o 10,9 proc. Podobną dynamikę Eurostat odnotował w tym zakresie w kwietniu – wówczas wyniosła 10,8 proc.

Dokładne dane, w tym jaki wpływ na inflację miały ceny paliw, Eurostat przedstawi w połowie czerwca. Tydzień wcześniej zbierze się Europejski Bank Centralny. Konsensus rynkowy zakłada podwyżkę stóp procentowych o 25 pkt bazowych, do 2,40 proc.

Na zdjęciu monety i banknoty euro
Inflacja HICP w strefie euro wzrosła piąty miesiąc z rzędu. Fot. Jan Tepass/Getty Images
