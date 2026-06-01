Nowa prezeska PFR Ventures. To Rozalia Urbanek

O zmianie poinformowało w komunikacie PFR Ventures. Rozalia Urbanek objęła funkcję dziś, 1 czerwca. W zarządzie pozostał także dotychczasowy wiceprezes Aleksander Mokrzycki.

– Objęcie funkcji prezeski PFR Ventures to dla mnie ogromny zaszczyt i odpowiedzialność. Polski rynek private equity i venture capital znajduje się dziś w przełomowym momencie rozwoju. Rolą PFR Ventures jest dalsze wzmacnianie jego potencjału – powiedziała cytowana w komunikacie Rozalia Urbanek.

Jak zaznaczył Piotr Matczuk, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Rozalia Urbanek łączy ponad 13-letnie doświadczenie w PE z unikalną znajomością polskiego ekosystemu i reguł funkcjonowania funduszu funduszy.

– W ostatnim czasie odgrywała jedną z wiodących ról w projektowaniu przełomowego programu Innovate Poland. Cieszymy się, że zostaje prezeską PFR Ventures. Gwarantuje skuteczną realizację nowej strategii Polskiego Funduszu Rozwoju i stabilny rozwój polskiego rynku private equity i venture capital – powiedział Piotr Matczuk.

Zmiany w PFR Ventures. Nowa prezeska za sterami

Przypomnijmy, Rozalia Urbanek została pełniącą obowiązki prezeski zarządu PFR Ventures 27 marca br. Poprzednia prezeska, Karolina Mitraszewska, złożyła rezygnację ze skutkiem na dzień 26 marca. W składzie zarządu PFR Ventures znajdują się obecnie Rozalia Urbanek, a także Aleksander Mokrzycki, pełniący funkcję wiceprezesa.

Rozalia Urbanek dołączyła do zarządu PFR Ventures 3 czerwca 2025 r. Objęła wówczas funkcję członkini zarządu ds. inwestycyjnych. Wcześniej była dyrektorką inwestycyjną w PFR Ventures. Ze spółką jest związana od 2018 r.

Kariera Rozalii Urbanek

Jej kariera zawodowa od początku koncentrowała się wokół finansów, inwestycji i transakcji kapitałowych. Przed dołączeniem do PFR Ventures pracowała w EY. Zdobywała tam doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, analizie finansowej, wycenach przedsiębiorstw oraz procesach fuzji i przejęć. Następnie była związana z funduszem private equity PineBridge Investments. Uczestniczyła w transakcjach inwestycyjnych, w tym typu minority buyout, oraz wspierała rozwój spółek portfelowych.

W PFR Ventures jako dyrektorka inwestycyjna odpowiadała za projektowanie strategii inwestycyjnych, prowadzenie procesów selekcji funduszy, ocenę zespołów zarządzających oraz nadzór nad programami inwestycyjnymi kierowanymi do funduszy venture capital i private equity. Jej praca obejmowała zarówno ocenę potencjału inwestycyjnego funduszy, jak i analizę ich wpływu na rozwój polskiego ekosystemu innowacji.

Rozalia Urbanek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła kierunki związane z finansami, rachunkowością oraz zarządzaniem finansami. Posiada również dyplom CEMS Master in Management uzyskany na Wirtschaftsuniversität Wien, czyli Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. W 2013 r. uczestniczyła w VII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

Co szykuje PFR Ventures

Rozalia Urbanek podkreśliła znaczenie nowych projektów realizowanych przez PFR Ventures.

– Program Innovate Poland otwiera nowy rozdział dla rynku. Wraz z zespołem PFR Ventures chcemy wykorzystać ten moment do budowy bardziej dojrzałego i samowystarczalnego ekosystemu inwestycyjnego, opartego w większym stopniu na instytucjonalnym kapitale prywatnym. Taki, który będzie finansował rozwój polskich przedsiębiorstw od etapu innowacyjnych startupów po dojrzałe firmy o globalnych ambicjach – powiedziała cytowana w komunikacie nowa prezeska PFR Ventures.

Jak informowaliśmy niedawno, PFR Ventures zmienia trzy programy wsparcia rynku VC, zwiększając ich elastyczność i dostosowując je do globalnych trendów. Celem pozostaje skuteczniejsze kierowanie kapitału do innowacyjnych startupów.

PFR Ventures zdecydował się m.in. na zmianę strategii geograficznej w programie PFR CVC, wspierającym rozwój funduszy korporacyjnych. Nowe założenia zostały wypracowane m.in. w konsultacji z korporacjami, które wnoszą do programu blisko połowę kapitału. W efekcie limit wartości inwestycji zagranicznych został podniesiony z 15 do 40 proc. budżetu inwestycyjnego.

Limit wartości inwestycji zagranicznych z 15 do 40 proc. został zwiększony również w programie PFR Otwarte Innowacje. W ostatnich miesiącach PFR Ventures rozszerzył program PFR Starter, wspierający inwestycje na wczesnym etapie rozwoju, o moduł Science.

Jak podkreślają przedstawiciele instytucji, mimo kolejnych modyfikacji programów ich główny cel pozostaje niezmienny.

– Bazowe założenia pozostają bez zmian. Kapitał ma docelowo trafiać do innowacyjnych, polskich startupów – powiedziała Rozalia Urbanek, jeszcze jako p.o. prezeski zarządu PFR Ventures.

PFR Ventures i cele instytucji

Obecnie głównym polem aktywności PFR Ventures jest dalsze uruchamianie kapitału dla rynku venture capital i private equity w modelu funduszu funduszy. Spółka prowadzi nabory w ramach programów finansowanych z FENG. Chodzi o m.in. PFR Starter, PFR Biznest, PFR Otwarte Innowacje, PFR KOFFI i CVC. Ich wspólnym celem jest zasilanie wyspecjalizowanych funduszy inwestujących następnie w polskie startupy oraz spółki technologiczne na różnych etapach rozwoju.

Ważnym projektem jest PFR Starter, czyli program dla funduszy inwestujących w spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju. W tym segmencie PFR Ventures finansuje zespoły VC, które mają wspierać startupy przed pierwszą komercyjną sprzedażą lub na bardzo wczesnym etapie walidacji modelu biznesowego. Program zakłada inwestycje w fundusze venture capital, których ticket inwestycyjny w spółki wynosi do 5 mln zł. W 2026 r. został on rozszerzony o komponent PFR Starter Science. Jest on nastawiony na zwiększenie liczby i wartości inwestycji w projekty wywodzące się ze środowiska naukowego. Konkretnie z uczelni i jednostek badawczych. Mechanizm ten ma zachęcać fundusze do podejmowania większego ryzyka związanego z komercjalizacją nauki. Zwłaszcza poprzez korzystniejsze warunki ekonomiczne dla zarządzających i inwestorów.

Drugim istotnym obszarem jest PFR Biznest, program ukierunkowany na rozwój aktywności aniołów biznesu w Polsce. Łączy kapitał publiczny z prywatnym doświadczeniem inwestorów indywidualnych. Mogą oni wnosić do młodych firm nie tylko pieniądze, ale także wiedzę branżową, kontakty i wsparcie operacyjne. W praktyce program ma poszerzać bazę prywatnych inwestorów gotowych finansować innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju.

Kolejnym projektem pozostaje PFR Otwarte Innowacje. To program skierowany do zespołów zarządzających funduszami VC inwestującymi w małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekty badawczo-rozwojowe. Program obejmuje także obszary zaawansowanych technologii, w tym technologie obronne i dual-use. Zakłada inwestycje w fundusze, które następnie finansują spółki technologiczne ticketami od 5 mln zł do 15 proc. budżetu inwestycyjnego funduszu.

Istotną rolę odgrywa też PFR KOFFI. To program dla lokalnych i międzynarodowych zespołów venture capital, które mogą dostarczać polskim spółkom nie tylko finansowanie, ale również know-how oraz tzw. smart money. Maksymalna inwestycja PFR KOFFI w jeden fundusz VC wynosi 80 mln zł, do 60 proc. kapitalizacji funduszu. W programie przewidziano mechanizm asymetrii podziału zysku na korzyść inwestorów prywatnych.

PFR Ventures i Innovate

Największym nowym projektem instytucjonalnym realizowanym obecnie przez PFR Ventures jest Innovate PL w ramach szerszej inicjatywy Innovate Poland. Program ma aktywizować inwestorów instytucjonalnych do lokowania kapitału w fundusze private equity, private debt i venture capital. Według PFR Ventures planowana skala inwestycji wynosi 2,4 mld zł, a pierwszymi dostarczycielami kapitału są BGK, PFR i PZU. Konstrukcja programu zakłada, że PFR Ventures występuje jako operator funduszu funduszy. Pieniądze mają trafiać do profesjonalnych zespołów zarządzających funduszami inwestującymi w firmy o wysokim potencjale wzrostu.

Uzupełniająco PFR Ventures prowadzi także działania analityczne i ekosystemowe. W tym publikację cyklicznych raportów o polskim rynku VC oraz rozwijanie bazy danych o portfelu funduszy i spółek. Publiczna baza portfolio obejmuje informacje o inwestycjach w ponad 90 funduszy VC i PE oraz profile blisko 950 spółek, w które zainwestowały fundusze wspierane przez PFR Ventures.