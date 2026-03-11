Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 08:39

Ceny miedzi spadają. Rynki skupione na sytuacji na Bliskim Wschodzie

W Londynie i Nowym Jorku ceny miedzi spadają. Surowiec notuje jednak wzrosty w Szanghaju. Dla inwestorów wciąż kluczowa jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.

O godz. 8.35 na londyńskiej LME miedź spada o 0,7 proc. do 13 057 dolarów za tonę. W trakcie wtorkowej sesji tona metalu podrożała o 1,4 proc. do 13 140 dolarów.

Ceny miedzi tracą też na Comex w Nowym Jorku o prawie 0,5 proc. Surowiec drożeje za to o ponad 0,3 proc. na SHFE w Szanghaju.

Uwagę inwestorów wciąż skupia wojna na Bliskim Wschodzie. Sprzeczne komunikaty powodują wahania w notowaniach surowców.

W poniedziałek Donald Trump sugerował szybkie zakończenie wojny i odblokowanie żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Tymczasem we wtorek przedstawiciele amerykańskiej administracji zasygnalizowali eskalację działań wojskowych przeciwko Iranowi i nikłe szanse na rozmowy dyplomatyczne.

Tego samego dnia minister energii Chris Wright opublikował wpis, w którym stwierdził, że „amerykańska marynarka wojenna pomyślnie eskortowała tankowiec przez Cieśninę Ormuz, by zapewnić nieprzerwany dopływ ropy na światowe rynki”. Potem jednak usunął wpis, a rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że taka sytuacja nie miała miejsca.

Przez Cieśninę Ormuz płynie 20-25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG. Od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran, czyli od 28 lutego, żegluga przez ten szlak spadła niemal do zera.

Źródło: PAP, XYZ

Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie. Co go może skłonić do piwotu?
Huta Miedzi Głogów
Dla inwestorów wciąż kluczowa jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Fot.: KGHM
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026