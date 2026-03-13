Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
13.03.2026 10:52

Ceny miedzi znów spadają

Ceny miedzi w Londynie pogłębiają czwartkowe spadki. Notowania metalu tracą też w Nowym Jorku. Inwestorzy, których nie przestaje martwić wpływ wojny w Iranie na światowe rynki, realizują zyski.

Na londyńskiej LME miedź w 3-miesięcznych dostawach na godz. 10.40 czasu polskiego tanieje o ponad 1 proc., do 12 860 dolarów za tonę. W czwartek surowiec potaniał o ponad 0,3 proc., do 13 000 dolarów.

Z kolei na COMEX w Nowym Jorku ceny miedzi spadają o prawie 1,2 proc. Lekko rosną za to na SHFE w Szanghaju.

Inwestorów niepokoi przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i brak oznak jego szybkiego zakończenia. Blokada Cieśniny Ormuz, przez którą płynie ok. 1/5 światowych dostaw ropy i LNG, uniemożliwia dotarcie tych surowców na globalne rynki. Na rynkach towarowych nasilają się zakłócenia.

UBS podał w raporcie, że inwestorzy realizują zyski z handlu metalami powiązanymi z wojną Izraela i USA z Iranem, w tym miedzią i aluminium, wskazując, że większość ryzyk makroekonomicznych jest uwzględniona w wycenach.

Produkcja miedzi w fabryce. Ceny surowca poszły w dół po październikowych rekordach.
Ceny miedzi znów spadają. Fot. Cristobal Olivares/Bloomberg via Getty Images
