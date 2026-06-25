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25.06.2026 06:59

Ceny podstawowych produktów spadły w maju

Koszt podstawowych produktów spadł w maju o 1,3 proc. w porównaniu z kwietniem – wynika z raportu ASM SFA. Najtaniej było w Auchan, a najdrożej – w Polomarket.

Według autorów raportu w maju doszło do wyhamowania wzrostu cen w sklepach. W ośmiu badanych sieciach ceny koszyka zakupowego spadły w porównaniu z kwietniem. Najmocniej w Intermarché – o 6,6 proc. Z kolei w pięciu innych koszty zakupów wzrosły, z czego najbardziej w Lidlu – o 2,1 proc.

Lecz choć ceny spadły o 1,3 proc. w porównaniu z kwietniem, to były wyższe o 4,9 proc. w ujęciu rocznym. Średnia wartość koszyka zakupowego w analizowanych sieciach wyniosła w maju 331,54 zł, a rok temu było to 316,06 zł. Podwyżki objęły 11 z 13 sieci. Tylko w Dino (–2,4 proc.) i Intermarché (–1,2 proc.) ceny koszyka spadły. Najmocniej wzrosły za to w Auchan (17,9 proc.), Lidlu (10,3 proc.) i Polomarket (7,9 proc.).

To w Polomarket było w maju najdrożej – zestaw produktów kosztował 355,92 zł. Pomimo najsilniejszego wzrostu w ujęciu rocznym Auchan było najtańsze – tam średni koszt analizowanego zestawu produktów wyniósł 309,06 zł. Na kolejnych pozycjach znalazły się Makro oraz Selgros.

Wśród analizowanych formatów handlowych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry, następnie w hipermarketach, a potem w dyskontach. Najdrożej było w supermarketach.

Źródło: PAP

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Zakupy w sklepie
Koszt podstawowych produktów spadł w maju o 1,3 proc. w porównaniu z kwietniem. Fot. Gettyimages
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