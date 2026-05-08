Ceny prądu w II połowie 2025 r. dla firm i instytucji. Polska powyżej średniej UE, najdrożej w Irlandii

W II połowie 2025 r. cena energii elektrycznej dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi w Polsce była powyżej średniej europejskiej – podał Eurostat. Prąd najdroższy był w Irlandii, a najtańszy – w Finlandii.

Według danych Eurostatu cena prądu wyniosła średnio 18,37 euro za 100 kWh. Dane dotyczą odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi, których roczne zużycie wyniosło od 500 do 2000 MWh.

W Polsce prąd był o 4,3 proc. droższy i kosztował 19,15 euro.

Najdrożej było jednak w Irlandii, gdzie za 100 kWh odbiorcy płacili 25,52 euro. Niewiele lżej mieli Cypryjczycy i Niemcy, płacąc odpowiednio 24,29 euro oraz 22,64 euro.

Najniższe ceny prądu odnotowano za to w Finlandii – 7,48 euro. Druga od końca była Szwecja, gdzie 100 kWh kosztowało 9,70 euro.

Prąd najmocniej podrożał w Rumunii (+15 proc.), a potaniał w Słowenii (–17 proc.). Łącznie w 18 krajach ceny spadły, w czterech pozostały na tym samym poziomie, a w pięciu wzrosły.