Ceny prądu w II połowie 2025 r. dla firm i instytucji. Polska powyżej średniej UE, najdrożej w Irlandii

W II połowie 2025 r. cena energii elektrycznej dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi w Polsce była powyżej średniej europejskiej – podał Eurostat. Prąd najdroższy był w Irlandii, a najtańszy – w Finlandii.

Według danych Eurostatu cena prądu wyniosła średnio 18,37 euro za 100 kWh. Dane dotyczą odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi, których roczne zużycie wyniosło od 500 do 2000 MWh.

Ceny dla gospodarstw domowych Eurostat podał na początku tygodnia: Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce w drugiej połowie 2025 jednymi z najwyższych w UE

W Polsce prąd był o 4,3 proc. droższy i kosztował 19,15 euro.

Najdrożej było jednak w Irlandii, gdzie za 100 kWh odbiorcy płacili 25,52 euro. Niewiele lżej mieli Cypryjczycy i Niemcy, płacąc odpowiednio 24,29 euro oraz 22,64 euro.

Najniższe ceny prądu odnotowano za to w Finlandii – 7,48 euro. Druga od końca była Szwecja, gdzie 100 kWh kosztowało 9,70 euro.

Prąd najmocniej podrożał w Rumunii (+15 proc.), a potaniał w Słowenii (–17 proc.). Łącznie w 18 krajach ceny spadły, w czterech pozostały na tym samym poziomie, a w pięciu wzrosły.

