Eurostat: ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce w drugiej połowie 2025 jednymi z najwyższych w UE

Eurostat podał, że w drugiej połowie 2025 r. Polska miała – liczone według standardu siły nabywczej – jedne z najwyższych cen prądu w UE. Drożej było tylko w Czechach i Rumunii.

Z danych unijnych wynika, że ceny w Polsce wynosiły wtedy 37,15 euro za 100 kWh, w Czechach 38,65 euro, a w Rumunii 49,52 euro. Najtaniej zaś było w Finlandii (18,77 euro), na Węgrzech (15,10 euro) i na Malcie (14,09 euro).

Jak dodaje Eurostat, w drugiej połowie ubiegłego roku średnie ceny energii dla gospodarstw domowych były stabilne. Jednocześnie jednak były dużo wyższe niż przed kryzysem energetycznym po odcięciu Europy od rosyjskich surowców w 2022 r., po ataku Rosji na Ukrainę.

Do tego niewielki spadek cen energii na światowych giełdach został zrekompensowany wyższym opodatkowaniem, co przełożyło się na niewielki wzrost z 28,79 euro na 28,96 euro za 100 kWh.

Porównania w walutach krajowych pokazują za to znaczne wahania cen w poszczególnych państwach, mimo że średnia unijna była stabilna. Ceny w drugiej połowie roku najbardziej wzrosły r/r w Rumunii (+58,6 proc.), Austrii (+34,3 proc.) i Irlandii (+32,7 proc.). Tymczasem na Cyprze (-14,7 proc.), we Francji (-12,5 proc.) i w Danii (-11,9 proc.) odnotowano znaczne spadki cen