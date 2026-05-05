Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 12:03

Eurostat: ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce w drugiej połowie 2025 jednymi z najwyższych w UE

Eurostat podał, że w drugiej połowie 2025 r. Polska miała – liczone według standardu siły nabywczej – jedne z najwyższych cen prądu w UE. Drożej było tylko w Czechach i Rumunii.

Z danych unijnych wynika, że ceny w Polsce wynosiły wtedy 37,15 euro za 100 kWh, w Czechach 38,65 euro, a w Rumunii 49,52 euro. Najtaniej zaś było w Finlandii (18,77 euro), na Węgrzech (15,10 euro) i na Malcie (14,09 euro).

Jak dodaje Eurostat, w drugiej połowie ubiegłego roku średnie ceny energii dla gospodarstw domowych były stabilne. Jednocześnie jednak były dużo wyższe niż przed kryzysem energetycznym po odcięciu Europy od rosyjskich surowców w 2022 r., po ataku Rosji na Ukrainę.

Do tego niewielki spadek cen energii na światowych giełdach został zrekompensowany wyższym opodatkowaniem, co przełożyło się na niewielki wzrost z 28,79 euro na 28,96 euro za 100 kWh.

Porównania w walutach krajowych pokazują za to znaczne wahania cen w poszczególnych państwach, mimo że średnia unijna była stabilna. Ceny w drugiej połowie roku najbardziej wzrosły r/r w Rumunii (+58,6 proc.), Austrii (+34,3 proc.) i Irlandii (+32,7 proc.). Tymczasem na Cyprze (-14,7 proc.), we Francji (-12,5 proc.) i w Danii (-11,9 proc.) odnotowano znaczne spadki cen

myORLEN będzie sprzedawał prąd klientom indywidualnym
Licznik zużycia energii elektrycznej
W II połowie 2025, pod względem siły nabywczej, Polska miała jedne z najwyższych cen w Europie. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Minister Waldemar Żurek: Każdy pomysł ma wariant awaryjny. Plan B, a czasem plan C (WYWIAD)
Minister sprawiedliwości zapowiada zmiany dla biegłych sądowych – projekt jest gotowy, ale wymaga finansowania. Odnosi się też do planów wobec Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. –…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
AI pomoże w zarabianiu na wpisach Trumpa. Elastics zebrał miliony od inwestorów i szefów ElevenLabs
Polski startup Elastics chce zbudować agentów AI dla traderów i zautomatyzować handel na rynkach predykcyjnych, takich jak Polymarket i Kalshi. Pomysł przekonał francuski fundusz Frst oraz grupę…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)
W bankach pojawiło się kilka nowych, ciekawych propozycji. Dostępne lokaty roczne spełniają swoje zadanie. Mają niezłe oprocentowanie oraz przystępne i zrozumiałe warunki. Zebraliśmy najciekawsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Lootbox to hazard. Jak prawo nie nadąża za nowym modelem uzależniania
Lootboxy, blokowane domeny i nielegalne automaty. Walka z hazardem, który przyjmuje dziś nieoczywiste formy, rodzi pytania o luki w prawie.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gigaprojekt logistyczny rośnie w Nowej Hucie. 7R rusza na podbój Europy
7R zwiększa skalę działalności w Europie. Rynek magazynowy dojrzewa, a o kierunkach rozwoju decydują koszty i popyt.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026