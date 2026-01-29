Ceny ropy idą mocno w górę. Trump grozi Iranowi

Ropa naftowa drożeje kolejną sesję po nasileniu gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Iranu. Ryzyko konfliktu powoduje wzrosty cen surowca mimo jego rosnącej nadpodaży.

W czwartek rano baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec drożeje na NYMEX w Nowym Jorku o ponad 1,8 proc. do 64,37 dolarów. Z kolei ropa Brent na ICE jest wyceniana po 69,59 dolarów za baryłkę, czyli o ok. 1,7 proc. wyżej.

W środę wieczorem prezydent USA Donald Trump zaostrzył groźby wobec Iranu. Stwierdził, że w region zmierza „ogromna armada”.

„Podobnie jak w przypadku Wenezueli, jest gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji, w razie potrzeby z szybkością i przemocą” – ostrzegł.

Według analityków groźby amerykańskiego prezydenta powodują wzrost cen ropy mimo rosnącej nadpodaży surowca. Bliski Wschód odpowiada za 1/3 światowych dostaw ropy. Konflikt USA–Iran mógłby zakłócić handel ropą oraz żeglugę przez cieśninę Ormuz, która oddziela Iran od Półwyspu Arabskiego.

